Мокра дівчинка: Ступка-старший здивував відвертим фото з молодою жінкою у воді

Відомий український актор Остап Ступка, який кілька місяців тому став учасником резонансної ДТП, показав шматок свого навіть не особистого, а інтимного життя.
Одружений артист з'явився на знімках у якоїсь Маргарити Ткач в Instagram. На фото артист разом із Маргаритою Ткач позує у воді в білих сорочках.
Варто зазначити, що знімки вийшли досить відвертими і не дружніми. Скоріше фотосесія нагадала закохану парочку, яка вирішила обзавестися особистою романтичною історією.
До слова, сам актор ніяк не прокоментував нові фото.
Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:
Нагадаємо, ДТП сталася влітку минулого року сталася на вулиці Федорова в Голосіївському районі Києва. Слідчі встановили, що Ступка виїхав на зустрічну смугу і в'їхав у припаркований автомобіль, де за кермом сидів 38-річний водій.
На передсудовому засіданні Ступці висунули звинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження у потерпілого.
Після цього він сказав, що не вважає себе злочинцем, а аварію актор називає нещасним випадком. Ба більше, на думку знаменитості, цей інцидент був посланий йому долею або "батьком з небес".
Вас також може зацікавити:
- "Тягне до негативу": Остап Ступка розповів, що думає про сина, який утік до США
- У камуфляжі в США: Дмитро Ступка зробив цинічний вчинок
- Утікач Дмитро Ступка розповів про проблеми батька після "п'яної" ДТП - деталі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред