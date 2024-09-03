Мокра дівчинка: Ступка-старший здивував відвертим фото з молодою жінкою у воді

Остап Ступка здивував свіжими фото з новою жінкою.

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У Остапа Ступки нове кохання? / Колаж Главред, фото Instagram/manipuliantka, Facebook/Stupka

Відомий український актор Остап Ступка, який кілька місяців тому став учасником резонансної ДТП, показав шматок свого навіть не особистого, а інтимного життя.

Одружений артист з'явився на знімках у якоїсь Маргарити Ткач в Instagram. На фото артист разом із Маргаритою Ткач позує у воді в білих сорочках.

Варто зазначити, що знімки вийшли досить відвертими і не дружніми. Скоріше фотосесія нагадала закохану парочку, яка вирішила обзавестися особистою романтичною історією.

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До слова, сам актор ніяк не прокоментував нові фото.

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Нагадаємо, ДТП сталася влітку минулого року сталася на вулиці Федорова в Голосіївському районі Києва. Слідчі встановили, що Ступка виїхав на зустрічну смугу і в'їхав у припаркований автомобіль, де за кермом сидів 38-річний водій.

На передсудовому засіданні Ступці висунули звинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження у потерпілого.

Після цього він сказав, що не вважає себе злочинцем, а аварію актор називає нещасним випадком. Ба більше, на думку знаменитості, цей інцидент був посланий йому долею або "батьком з небес".

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