Занадто м'яко покарали: прокуратура оскаржила вирок Ступці за п'яне ДТП

Прокуратура Києва оскаржила винесений вирок акторові Остапу Ступці, який у квітні в стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у столиці.

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Прокуратура вимагатиме для Остапа Ступки більш суворого вироку / колаж Главред, фото УНІАН

Прокуратура столиці України оскаржила винесений вирок відомому українському акторові Остапу Ступці, який у квітні цього року в стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП. Про це повідомляє портал УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

24 листопада Голосіївський райсуд Києва виніс вирок зірці у вигляді обмеження волі строком на три роки, проте в наглядовому відомстві не погодилися з цим рішенням. У прокуратурі вважають, що покарання для винуватця аварії було "занадто м'яким".

Нагадаємо, крім обмеження свободи на 3 роки, Голосіївський суд також зобов'язав стягнути з зірки близько 10 тисяч гривень, витрачених на експертизи, і забрати у нього водійське посвідчення на 8 років. Ні артиста, ні сторону звинувачення цей сценарій не влаштував. Адвокати зірки готують апеляцію.

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Аварія сталася по вулиці Федорова в Голосіївському районі Києва. Слідчі встановили, що Ступка виїхав на зустрічну смугу і в'їхав у припаркований автомобіль, де за кермом сидів 38-річний водій.

На передсудовому засіданні ступці висунули звинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження у потерпілого.

Після цього він сказав, що не вважає себе злочинцем, а аварію актор називає нещасним випадком. Більш того, на думку знаменитості, цей інцидент був посланий йому долею або "батьком з небес".

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