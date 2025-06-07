Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 над Росією

Альона Вороніна
7 червня 2025, 11:20
120
Ворожий літак був збитий на Курському напрямку.
Су-35
ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 над Росією/ колаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, mil.ru

Коротко:

  • Українські воїни знищили російський літак Су-35
  • Ворожий літак був збитий на Курському напрямку

На Курському напрямку у суботу, 7 червня, українські військові збили ворожий винищувач Су-35.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

відео дня

"Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35", – йдеться у повідомленні.

Більше деталей у Повітряних силах поки що не повідомляли.

Знищення російських літаків – останні новини

Як повідомляв Главред, Генштаб назвав точну кількість знищених літаків РФ під час спецоперації "Павутина". Дрони СБУ вдарили по аеродромах углибині РФ, завдавши найбільших втрат авіації РФ з початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що РФ екстрено ховає вцілілі літаки – аналітики помітили Ту-160 під крильцем у США. Супутникові знімки 4 червня підтвердили присутність Ту-160 на базі, де раніше таких літаків не було.

Нагадаємо, у ЗМІ зазначили, що операція "Павутина" завдала принизливого удару по РФ, але розгнівала Трампа. Невдоволення Зеленським у Трампа знову посилилося.

Читайте також:

Що відомо про Су-35

Су-35 – радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений в ДКБ Сухого як подальший розвиток Су-27. Генеральний конструктор Су-35 – Михайло Петрович Симонов. Перший політ здійснений 28 червня 1988 року (прототип Т-10М-1). Виліт першого серійного літака відбувся 1 квітня 1992 року.

У 2005 році вирішено відновити розроблення Су-35, оновлений винищувач одержав індекс Су-35БМ, пише Вікіпедія.

Такі винищувачі використовуються Росією для обстрілу української території, зокрема ракетами Х-59М, Х-31, а також бомбами ФАБ і КАБ. Має бойове навантаження у 8000 кілограмів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні військовий літак російський літак Су-35 Курська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удари по ядерних ракетоносцях РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

Удари по ядерних ракетоносцях РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

11:40Україна
ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 над Росією

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 над Росією

11:20Війна
Зеленський розкрив деталі "Павутини": чия була зброя і ким були водії фур

Зеленський розкрив деталі "Павутини": чия була зброя і ким були водії фур

10:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зрадив після весілля: чоловік Лорак прийняв складне рішення

Зрадив після весілля: чоловік Лорак прийняв складне рішення

Коли в Україні різко знизиться температура: стала відома дата похолодання

Коли в Україні різко знизиться температура: стала відома дата похолодання

Мобілізація чоловіків 60+: у ВР зробили важливу заяву, кого братимуть першими

Мобілізація чоловіків 60+: у ВР зробили важливу заяву, кого братимуть першими

Засипає градом і ламає дерева: люта негода накрила Україну

Засипає градом і ламає дерева: люта негода накрила Україну

Більшість помиляється роками: як правильно смажити кабачки

Більшість помиляється роками: як правильно смажити кабачки

Останні новини

11:22

Що можна зробити зі сливи на зиму без консервації

11:20

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 над Росією

10:58

Китайський гороскоп на завтра 8 червня: Зміям - страх, Мавпам - зневіра

10:54

Зеленський розкрив деталі "Павутини": чия була зброя і ким були водії фур

10:23

5 загиблих, десятки поранених, масштабні руйнування: наслідки нічного удару РФ по УкраїніФото

Влітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літоВлітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літо
09:55

"Це мій вибір": Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ

09:18

Гороскоп на завтра 8 червня: Дівам - несподіваний гість, Тельці зірвуть куш

09:10

Як укоренити півонії з букета: садівник назвав найлегший спосібВідео

09:09

"Вони самі дали Путіну привід": Трамп зробив скандальну заяву про удари РФ по УкраїніВідео

Реклама
08:54

"Абсолютно нове партнерство": Франція анонсувала виробництво дронів в Україні

08:05

Чим конфлікт Трампа і Маска небезпечний для УкраїниПогляд

07:46

Удар по 9-поверхівці, десятки поранених і загиблі: РФ масовано вдарила по ХарковуФото

07:10

Два пастухи відрізняються 3-ма деталями: треба знайти відмінності за 19 секунд

06:10

Чергова ніч терору: що запустила РФ по УкраїніПогляд

05:40

"Ворог виконує наказ Путіна": експерт рекомендує українцям виїжджати з Сум

05:30

Суперголоволомка: знайдіть собаку серед котів за 5 секунд

05:18

Після атаки на Київ паливо подешевшає: як заправитися зі знижкою

05:03

Більшість помиляється роками: як правильно смажити кабачки

04:35

Як сказати українською "половник" і "кувшин": вчителька дала відповідьВідео

04:14

Ворог активно просувається: РФ захопила нові населені пункти на Сумщині

Реклама
04:00

Ремінь безпеки ховає секрет: фахівці розповіли, що робить тканинна петля під замком

03:30

Можливі проблеми: водіїв закликали не ігнорувати один індикатор в авто

02:45

Загроза серії ударів: ексспівробітник СБУ попередив про новий обстріл України

02:00

Магніти для удачі: які ТОП-4 знаки зодіаку завжди виходять переможцями

01:41

3 знаки зодіаку, яким літнє сонцестояння принесе нереальну удачу

00:50

Росія може повторити масований удар по Україні: Жданов оцінив ризики

06 червня, п'ятниця
23:27

Трамп не хоче жорстких санкцій проти Росії: WSJ дізналися, що він задумав

23:01

Банкомати ПриватБанку припинять роботу: коли чекати відновлення

22:45

Путін виторговує час для продовження війни: гучне звинувачення Зеленського

22:38

"Готуються нові кроки": Зеленський - про переговори делегації у США

22:04

Держава виділить по 50 000 грн дітям: хто у списку

21:59

Зрадив після весілля: чоловік Лорак прийняв складне рішення

21:24

У Гонконзі показали спектакль, у якому Трамп "стріляє" в Зеленського

21:22

Єрмак повідомив про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав імовірні терміни

20:55

Потужні вибухи лунали один за одним: РФ вдарила по Харкову ракетамиВідео

20:42

Цинізм зашкалює: РФ висунула умову для нових переговорів

20:22

РФ може вдарити по центру Києва: у Раді навали цілі нових російських атак

19:55

Засипає градом і ламає дерева: люта негода накрила УкраїнуВідео

19:47

Від пекельних +34 до прохолодних +15: в Україні раптово зміниться погода

19:42

Суми в небезпеці: військовий експерт попередив про нову загрозу

Реклама
19:22

Які квіти ще можна посіяти в червні: 10 оптимальних варіантів

19:21

Атака підводного безпілотника: розкрито сценарій удару по Кримському мосту

19:10

Конфлікт Трампа і Маска – чи призведе скандал до імпічменту в СШАПогляд

19:01

Нічна атака на Київ: патрульні показали перші хвилини після ударуВідео

18:48

"Без попередження": у клієнтів ПриватБанку списують гроші з рахунків

18:39

Десятки мільйонів на державних боргових паперах: нардеп Герус вразив статками

18:37

Троїцька поминальна субота: 5 заборон, які не можна порушувати 7 червня

18:25

"Ніколи б не подумав": відомий український артист назвав розмір своєї пенсії

18:23

РФ пішла в наступ із новою тактикою: офіцер ЗСУ назвав "гарячий" напрямок

18:00

Де вчитися онлайн у 2025 році: Топ-3 онлайн-школи новини компанії

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти