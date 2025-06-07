ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 над Росією

Коротко:
- Українські воїни знищили російський літак Су-35
- Ворожий літак був збитий на Курському напрямку
На Курському напрямку у суботу, 7 червня, українські військові збили ворожий винищувач Су-35.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35", – йдеться у повідомленні.
Більше деталей у Повітряних силах поки що не повідомляли.
Знищення російських літаків – останні новини
Як повідомляв Главред, Генштаб назвав точну кількість знищених літаків РФ під час спецоперації "Павутина". Дрони СБУ вдарили по аеродромах углибині РФ, завдавши найбільших втрат авіації РФ з початку повномасштабного вторгнення.
Також повідомлялося, що РФ екстрено ховає вцілілі літаки – аналітики помітили Ту-160 під крильцем у США. Супутникові знімки 4 червня підтвердили присутність Ту-160 на базі, де раніше таких літаків не було.
Нагадаємо, у ЗМІ зазначили, що операція "Павутина" завдала принизливого удару по РФ, але розгнівала Трампа. Невдоволення Зеленським у Трампа знову посилилося.
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Що відомо про Су-35
Су-35 – радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений в ДКБ Сухого як подальший розвиток Су-27. Генеральний конструктор Су-35 – Михайло Петрович Симонов. Перший політ здійснений 28 червня 1988 року (прототип Т-10М-1). Виліт першого серійного літака відбувся 1 квітня 1992 року.
У 2005 році вирішено відновити розроблення Су-35, оновлений винищувач одержав індекс Су-35БМ, пише Вікіпедія.
Такі винищувачі використовуються Росією для обстрілу української території, зокрема ракетами Х-59М, Х-31, а також бомбами ФАБ і КАБ. Має бойове навантаження у 8000 кілограмів.
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