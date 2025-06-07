Ворожий літак був збитий на Курському напрямку.

https://glavred.net/war/vsu-sbili-vrazheskiy-istrebitel-su-35-nad-rossiey-10671383.html Посилання скопійоване

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 над Росією/ колаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, mil.ru

Коротко:

Українські воїни знищили російський літак Су-35

Ворожий літак був збитий на Курському напрямку

На Курському напрямку у суботу, 7 червня, українські військові збили ворожий винищувач Су-35.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

відео дня

"Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35", – йдеться у повідомленні.

Більше деталей у Повітряних силах поки що не повідомляли.

Знищення російських літаків – останні новини

Як повідомляв Главред, Генштаб назвав точну кількість знищених літаків РФ під час спецоперації "Павутина". Дрони СБУ вдарили по аеродромах углибині РФ, завдавши найбільших втрат авіації РФ з початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що РФ екстрено ховає вцілілі літаки – аналітики помітили Ту-160 під крильцем у США. Супутникові знімки 4 червня підтвердили присутність Ту-160 на базі, де раніше таких літаків не було.

Нагадаємо, у ЗМІ зазначили, що операція "Павутина" завдала принизливого удару по РФ, але розгнівала Трампа. Невдоволення Зеленським у Трампа знову посилилося.

Читайте також:

Що відомо про Су-35 Су-35 – радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений в ДКБ Сухого як подальший розвиток Су-27. Генеральний конструктор Су-35 – Михайло Петрович Симонов. Перший політ здійснений 28 червня 1988 року (прототип Т-10М-1). Виліт першого серійного літака відбувся 1 квітня 1992 року. У 2005 році вирішено відновити розроблення Су-35, оновлений винищувач одержав індекс Су-35БМ, пише Вікіпедія. Такі винищувачі використовуються Росією для обстрілу української території, зокрема ракетами Х-59М, Х-31, а також бомбами ФАБ і КАБ. Має бойове навантаження у 8000 кілограмів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред