"Батько з небес сказав мені: "Зупинись"": Ступка вперше оцінив своє п'яне ДТП

Відомий український актор Остап Ступка дав перше інтерв'ю після скоєного ним ДТП в центрі Києва.

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Остап Ступка вважає що його батько "послав з небес йому аварію" / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український актор театру і кіно Остап Ступка дав перше інтерв'ю після скоєного ним навесні в центрі Києва п'яного ДТП. Коментарі він дав в інтерв'ю для YouTube-каналу "Каже Суханов".

"Я подумав, за що це мені таке? Чому? Це, може, людині дається якесь випробування. Або це знак "стоп", або це знак "подумай, обернися". У кожного свій час виправляти помилки, адже всі ми люди і все робимо помилки так чи інакше. Можливо, до мене в 55 років прийшов такий знак жорстокий, щоб я зупинився і про щось подумав, що переосмислив і переоцінив", - говорить Ступка.

Актор упевнений, що якби його батько, легенда українського мистецтва Богдан Ступка, був живий, то він був би дуже засмучений ним і ситуацією. А ось з матір'ю, колишньою балериною Ларисою Ступкою, Остап ДТП не обговорював.

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"Ну, я ж не злочинець. Я на першому судовому засіданні сказав, що це якийсь фатум і злий рок, не знаю - що це таке. Це шанс, розуміння, знак, образ, що завгодно. Таким жорстоким способом доля або батько з небес сказав мені:" Зупинись", – каже Ступка.

Подробиці ДТП з Остапом Ступкою

4 квітня, за даними правоохоронців, чоловік 1967 року народження на позашляховику Range Rover в Голосіївському районі столиці на вулиці Федорова виїхав на зустрічну і врізався у припаркований автомобіль, в якому в цей момент перебував чоловік.

Винуватця аварії перевірили на драгері на предмет сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле. У водія-порушника ЗМІ ідентифікували Остапа Ступку.

Порушник затримали на місці події у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці поінформували, що слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили винуватцю ДТП про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 КК (Порушення ПБДД або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння)

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від 3 до 5 років.

Суд 6 квітня ухвалив рішення і призначив Остапу ступці цілодобовий домашній арешт до 5 червня. А після йому змінили запобіжний захід на домашній нічний арешт.

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