Фото потрапили в мережу: Остап Ступка влаштував п'яне ДТП в Києві

Актор вже навіть встиг прокоментувати ситуацію зі своєю участю.

Остап Ступка / Главред

Український актор Остап Ступка потрапив у скандал. Зокрема, стало відомо про те, що актор влаштував "п'яне" ДТП в центрі Києва.

За інформацією ТСН, аварія трапилася о 23.15 на вулиці Федорова в Голосіївському районі. Джерела видання повідомили, що авто Ступки Range Rover влетіло в Mitsubishi, яке було припарковане на зупинці. У той момент в автомобілі знаходився чоловік 1984 року народження.

"Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що актор виїхав на зустрічну смугу і в'їхав у припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп'яніння прилад показав 1,62 проміле", - сказано в повідомленні поліції Києва.

відео дня

З численними травмами потерпілого негайно госпіталізували, а Ступку затримали на місці. Розпочато кримінальне провадження - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Остап Ступка влаштував ДТП / Телаграф

Остапу ступці загрожує позбавлення волі строком до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від трьох до п'яти років.

Пізніше актор прокоментував скандальну подію. За словами Ступки, він не готовий розкривати подробиці аварії. Він також не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що був п'яний.

Нагадаємо, раніше Остап Ступка прокоментував розлучення свого сина Дмитра Ступки з блогеркою Поліною Логуновою, яка буквально нещодавно погрожувала екс-чоловікові "знищити" його і його кар'єру.

Як розповів Ступка програмі" Зірковий шлях", він каже синові, щоб той заспокоївся і не звертав уваги ні на які випади можливі.

Раніше також Дмитро Ступка розповів, чому відсиджується за кордоном, поки в Україні йде війна з Росією. А його колишня дружина погрожує ступці знищити його кар'єру і особистість, а також опублікувати рахунки допомоги вже екс-чоловікові.

Вас також може зацікавити: