5 загиблих, десятки поранених, масштабні руйнування: наслідки нічного удару РФ по Україні

Коротко:
- РФ вночі запустила по Україні 215 засобів повітряного нападу, знешкодити вдалося 174
- У Харкові загинули троє і постраждала 21 людина, у Херсоні – загинуло подружжя
- Є багато руйнувань, у Харкові було влучання в 9-поверхівку
Окупанти в ніч на суботу, 7 червня, запустили по Україні 215 засобів повітряного нападу, з яких 206 ударних дронів, дві балістичні ракети, шість керованих авіаційних ракет і одна крилата ракета Іскандер.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Вдалося знешкодити 174 засоби повітряного нападу.
- 87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 6 керованих ракет Х-59/69;
- 1 крилату ракету Іскандер-К.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях", – йдеться у повідомленні.
Масований удар по Харкову – 3 загиблих
У ніч на суботу, 7 червня, окупанти здійснили масований удар по Харкову. Постраждала 21 людина, з них 2 дітей – 1,5-місячний хлопчик та 14-річна дівчинка. Загинули 3 людей. Розбір завалів триває. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог атакував 3 ракетами, 5 КАБ, 4 РСЗВ і 48 БпЛА Київський та Основ’янський райони Харкова.
Також окупанти атакували 7 населених пунктів Харківської області. У м. Куп’янськ постраждав 64-річний чоловік.
Херсонська область – загинула подружня пара
Вночі окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки – пошкоджено дві багатоповерхівки. Внаслідок обстрілу загинуло подружжя – 56-річний чоловік та 54-річна жінка, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Дніпропетровська область
У ніч на суботу окупанти також завдали комбінованого удару по Дніпропетровщині. Над областю було збито шість ракет противника і 27 ворожих дронів.
У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні, розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, 3 – побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна – зараз ще триває обстеження", – написав він.
Гучно було також у Павлограді. Там понівечені підприємство і багатоквартирні будинки. Вогнем охопило машини. Рятувальники гасили пожежу. Дев’ять автомобілів було знищено. Постраждалих немає.
Крім цього, вранці противник поновив удари по Нікопольщині. Окупанти скерували fpv-дрони й важку артилерію на райцентр та Марганецьку громаду. У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. За попередніми даними, минулося без жертв.
Одеська область
Також були удари по Одещині. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, була здійснена ворожа атака дронами по Одеській області.
"За даними слідства, в ніч на 7 червня збройні сили рф атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами був Одеській район. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру селища Овідіополь. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у ніч на п’ятницю, 6 червня, відбулася ракетно-дронова атака РФ на Київ – пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Було зафіксовано пошкодження щонайменше в шести районах Києва.
Главред розповів подробиці атаки РФ по Україні в ніч на 6 червня – Тернопіль був без світла, у Луцьку було пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку загинули хлопець і дівчина.
Президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні 6 червня. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Були загиблі, поранено 49 осіб.
У ніч на 7 червня був удар по 9-поверхівці, десятки поранено, троє людей загинуло – РФ масовано вдарила по Харкову. Під час атаки були прильоти в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки. Одна людина загинула, багато поранених. Люди можуть бути під завалами.
Читайте також:
- Удар по 9-поверхівці, десятки поранених і загиблі: РФ масовано вдарила по Харкову
- "Абсолютно нове партнерство": Франція анонсувала виробництво дронів в Україні
- "Це мій вибір": Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред