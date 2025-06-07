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5 загиблих, десятки поранених, масштабні руйнування: наслідки нічного удару РФ по Україні

Альона Вороніна
7 червня 2025, 10:23
158
Російські окупанти атакували кілька областей дронами, ракетами і авіабомбами. Є влучання у багатоповерхівку і приватні будинки. Людей шукають під завалами.
Удар по Украине
5 загиблих через нічний удар РФ, серед постраждалих - 1,5-місячний хлопчик та 14-річна дівчинка/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Дніпропетровська ОВА

Коротко:

  • РФ вночі запустила по Україні 215 засобів повітряного нападу, знешкодити вдалося 174
  • У Харкові загинули троє і постраждала 21 людина, у Херсоні – загинуло подружжя
  • Є багато руйнувань, у Харкові було влучання в 9-поверхівку

Окупанти в ніч на суботу, 7 червня, запустили по Україні 215 засобів повітряного нападу, з яких 206 ударних дронів, дві балістичні ракети, шість керованих авіаційних ракет і одна крилата ракета Іскандер.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

відео дня

Вдалося знешкодити 174 засоби повітряного нападу.

  • 87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 6 керованих ракет Х-59/69;
  • 1 крилату ракету Іскандер-К.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях", – йдеться у повідомленні.

Масований удар по Харкову – 3 загиблих

У ніч на суботу, 7 червня, окупанти здійснили масований удар по Харкову. Постраждала 21 людина, з них 2 дітей – 1,5-місячний хлопчик та 14-річна дівчинка. Загинули 3 людей. Розбір завалів триває. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог атакував 3 ракетами, 5 КАБ, 4 РСЗВ і 48 БпЛА Київський та Основ’янський райони Харкова.

Також окупанти атакували 7 населених пунктів Харківської області. У м. Куп’янськ постраждав 64-річний чоловік.

  • Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
  • Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
  • Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
  • Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
  • Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Херсонська область – загинула подружня пара

Вночі окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки – пошкоджено дві багатоповерхівки. Внаслідок обстрілу загинуло подружжя – 56-річний чоловік та 54-річна жінка, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Дніпропетровська область

У ніч на суботу окупанти також завдали комбінованого удару по Дніпропетровщині. Над областю було збито шість ракет противника і 27 ворожих дронів.

У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні, розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, 3 – побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна – зараз ще триває обстеження", – написав він.

Гучно було також у Павлограді. Там понівечені підприємство і багатоквартирні будинки. Вогнем охопило машини. Рятувальники гасили пожежу. Дев’ять автомобілів було знищено. Постраждалих немає.

Крім цього, вранці противник поновив удари по Нікопольщині. Окупанти скерували fpv-дрони й важку артилерію на райцентр та Марганецьку громаду. У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. За попередніми даними, минулося без жертв.

  • Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Дніпропетровській області у ніч на 7 червня 2025 року Дніпропетровська ОВА

Одеська область

Також були удари по Одещині. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, була здійснена ворожа атака дронами по Одеській області.

"За даними слідства, в ніч на 7 червня збройні сили рф атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами був Одеській район. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру селища Овідіополь. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

5 загиблих, десятки поранених, масштабні руйнування: наслідки нічного удару РФ по Україні
Удар по церкві в Овідіополі на Одещині/ Офіс генерального прокурора
5 загиблих, десятки поранених, масштабні руйнування: наслідки нічного удару РФ по Україні
Удар по церкві в Овідіополі на Одещині/ Офіс генерального прокурора

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на п’ятницю, 6 червня, відбулася ракетно-дронова атака РФ на Київ – пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Було зафіксовано пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

Главред розповів подробиці атаки РФ по Україні в ніч на 6 червня – Тернопіль був без світла, у Луцьку було пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку загинули хлопець і дівчина.

Президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні 6 червня. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Були загиблі, поранено 49 осіб.

У ніч на 7 червня був удар по 9-поверхівці, десятки поранено, троє людей загинуло – РФ масовано вдарила по Харкову. Під час атаки були прильоти в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки. Одна людина загинула, багато поранених. Люди можуть бути під завалами.

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