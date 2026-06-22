"Мені страшно": екс-учасник Modern Talking оскандалився через слова про війну в Україні

Дітер Болен піддав критиці політику канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо російсько-української війни.

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Дітер Болен спілкувався з Мерцем, і канцлер вірить у перемогу України / колаж: Главред, фото: instagram.com/dieterbohlen

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Дітер Болен спілкувався з Мерцем, і канцлер вірить у перемогу України

Артист вважає, що РФ як ядерна держава не змириться з поразкою

Німецький музикант і колишній учасник легендарного дуету Modern Talking Дітер Болен висловився щодо війни Росії проти України, заявивши, що можлива перемога Києва над Москвою може призвести до глобальної ескалації. Його слова наводить видання Berliner Zeitung.

Під час інтерв’ю Болен піддав критиці політику канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо російсько-української війни, заявивши, що канцлер "знає лише слово "війна"".

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"Чому зараз треба будувати бункери? Що вони там задумали? Мені від цього стає страшно. Я ж не будую бункери просто так, заради забави. Я будую бункери, коли передбачаю, що вони хочуть війни", — заявив Болен.

За його словами, він особисто спілкувався з Мерцем, і канцлер вірить у перемогу України.

"Він твердо вірить, що Україна може перемогти. І навіть не замислюється над тим: а якщо вони переможуть, що тоді станеться?", — заявив Болен.

На думку музиканта, саме такий сценарій викликає у нього найбільші побоювання. Він вважає, що Росія як ядерна держава не змириться з поразкою, що може призвести до подальшого розширення конфлікту.

"Якщо Україна переможе Росію, це може призвести до світової війни", — додав він.

Крім того, колишній учасник Modern Talking висловив думку, що німецькі ЗМІ нібито висвітлюють події війни однобічно. Як приклад він навів атаки безпілотників, зазначивши відмінності в суспільному сприйнятті ударів по території Росії та України.

"Якщо дрон летить з України до Москви, то це нормально, а в зворотному напрямку — зовсім ні", — зазначив він.

Висловлювання музиканта викликали активне обговорення в німецькому інформаційному просторі та соціальних мережах.

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Про особу: Дітер Болен Дітер Болен — знаменитий німецький поп-музикант, співак, композитор і музичний продюсер. Дітер Болен народився 7 лютого 1954 року у ФРН. Насамперед він відомий як засновник, учасник і автор пісень легендарного дуету Modern Talking, який подарував світові такі хіти, як "You're My Heart, You're My Soul" і "Cheri, Cheri Lady". У дуеті з Томасом Андерсом (створеному в 1984 році) Болен здобув всесвітню популярність. Він писав практично всі пісні для гурту. Після розпаду Modern Talking заснував власний успішний музичний проєкт, у якому був солістом і фронтменом. Є одним із найуспішніших у комерційному плані продюсерів у Європі. Працював із безліччю артистів, зокрема зі співачкою C. C. Catch. Протягом багатьох років був незмінним і найсуворішим членом журі в популярних німецьких телешоу "Deutschland sucht den Superstar" (німецька версія "Pop Idol") та "Das Supertalent".

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