"Документувала все": Меган Маркл наважилася розкрити правду про королівську родину

Герцогиня Сассекська планує випустити власні мемуари.

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Меган Маркл планує випустити мемуари / колаж: Главред, фото: instagram.com, susseхroyal, скріншот із відео

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Меган Маркл планує випустити власні мемуари

Про що планує розповісти герцогиня Сассекська

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл серйозно розглядає можливість видання власних мемуарів. За словами джерел Woman and Home, герцогиня Сассекська вже давно збирає матеріали та фіксує події свого життя, включаючи період до та після так званого "мегзіту".

Як розповів інсайдер з видавничої сфери, Меган ретельно документувала все, що відбувалося, ще до переїзду до США.

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"Голосові нотатки в її телефоні о першій годині ночі. Письмові щоденники. Структуровані роздуми. Вона документувала абсолютно все ще до "мегзіту", — повідомило джерело.

Принц Гаррі та Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Очікується, що в книзі Маркл може торкнутися не тільки свого життя до знайомства з принцом Гаррі, а й детально розповісти про конфлікт із британською королівською родиною, давши власну оцінку подіям останніх років.

Королівська експертка Емілі Ендрюс зазначає, що інтерес до таких мемуарів був би колосальним. На думку фахівців видавничого ринку, книга Меган здатна перевершити успіх автобіографії Гаррі "Запасний", яка стала світовим бестселером одразу після виходу.

Меган Маркл — королівська родина Великої Британії / фото: instagram.com, Меган Маркл

Водночас інсайдери стверджують, що публікація мемуарів може створити нові проблеми для сім’ї Сассекських. Зараз принц Гаррі намагається налагодити стосунки зі своїм батьком, королем Чарльзом III, а відверта книга його дружини може ускладнити цей процес.

"Меган знає, що книга — це ризик, але це також і важіль тиску", — розповіло джерело.

За даними інсайдерів, значна частина майбутніх мемуарів, можливо, вже написана, проте остаточне рішення щодо публікації та її термінів поки що не ухвалено. Питання про те, коли Меган Маркл наважиться розповісти всю свою правду про королівську родину, залишається відкритим.

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Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська — американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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