"Раптово пішов з життя": помер відомий блогер, якого мобілізували до ЗСУ

Відомий блогер Денчик організовував популярні концерти на Хрещатику.

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Блогер Денчик помер / колаж: Главред, фото: instagram.com, oparadenchik, pexels.com

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Помер блогер Денчик, якого мобілізували до ЗСУ

Причина смерті музиканта

Відомий блогер і музикант із Харкова Денчик, який прославився завдяки вірусним відео в соцмережах, несподівано помер. В Instagram знаменитості, якого в лютому 2026 року мобілізували до ЗСУ, розкрили причину його раптової смерті.

Згідно з повідомленням на сторінці Денчика, новина про смерть блогера стала справжнім потрясінням для його родини та друзів. Мобілізований музикант помер від важкої хвороби — двобічної пневмонії, яка несподівано обірвала життя зірки соцмереж.

відео дня

Блогер Денчик у ЗСУ / фото: instagram.com, oparadenchik

"Сьогодні раптово пішов з життя Денис. Причиною смерті стала двобічна пневмонія. Ця новина стала великим потрясінням для всіх. Пізніше стане відома дата похорону. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто його знав. Світла пам'ять", — повідомили в Instagram.

Нагадаємо, що Денчик прославився тим, що організовував вуличні концерти на Хрещатику. Також він з’являвся у вірусних роликах, які швидко набирали популярність у мережі та принесли блогеру широку впізнаваність.

Блогер Денчик — чим відомий / фото: instagram.com, oparadenchik

У лютому 2026 року Денчика призвали до армії — на своїй сторінці в Instagram він повідомив, що дорогою додому з клубу його зупинила поліція і доставила до ТЦК. Музикант тоді заявив, що готовий захищати країну.

"Хочу підкреслити, що я буду вірно служити українському народу. Я вже склав присягу, все добре. Тримаємося, брати й сестри", — повідомив Денчик.

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Про особу: Денчик Денис Опара (блогер Денчик з Хрещатика) — український контент-мейкер, який здобув широку популярність завдяки коротким вуличним опитуванням та спонтанним інтерв’ю з перехожими в центрі Києва.

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