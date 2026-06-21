Род Стюарт ледь не знепритомнів на сцені: його врятував кисневий балон

Род Стюарт був змушений скористатися кисневим балоном на концертній площадці, розташованій на висоті 1300 метрів над рівнем моря.

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Род Стюарт ледь не знепритомнів на сцені / колаж: Главред, фото: Facebook/Holly Green, скріншот

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Під час концерту 81-річна рок-легенда рухалася не так бадьоро, як зазвичай

Род Стюарт спирався на інструменти та огорожу на сцені

Під час виступу в американському Солт-Лейк-Сіті 81-річний рок-музикант Род Стюарт ледь не втратив свідомість. Незважаючи на погане самопочуття, співак не став скасовувати концерт, заявивши, що шоу має тривати. Про це повідомляє портал Page Six.

Зазначається, що Род Стюарт був змушений скористатися кисневим балоном під час виступу на концертному майданчику, розташованому на висоті 1300 метрів над рівнем моря. Співак зізнався, що ледь не знепритомнів.

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Під час концерту в Utah First Credit Union Amphitheatre 19 червня 81-річна рок-легенда рухалася не так бадьоро, як зазвичай.

У рамках американського турне "One Last Time" Стюарт, виступаючи в амфітеатрі Вест-Веллі-Сіті, спирався на інструменти та огорожу на сцені.

У якийсь момент обслуговчий персонал приніс кисневий балон, і Стюарт зробив кілька глибоких вдихів, повідомляє портал TMZ.

"Шоу має тривати. Я ледь не втратив свідомість. Ви не проти, якщо я сяду на це?" — запитав він у глядачів на концерті.

Зрештою британська зірка завершила виступ, сидячи на стільці.

Співак раніше повідомляв, що йому поставили діагноз "гостра інфекція верхніх дихальних шляхів", яка спричинила ларингіт. Через хворобу артист скасував кілька концертів, але "засвітився" на матчі чемпіонату світу в Бостоні між збірними Шотландії та Гаїті.

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Про особу: Род Стюарт Род Стюарт — легендарний британський рок- і поп-співак, автор пісень, один із найпродаваніших музичних виконавців в історії (продано понад 120 мільйонів копій альбомів по всьому світу). Володіє унікальним, впізнаваним хрипкуватим тембром, який став його візитною карткою. Починав виступати на вулиці з губною гармошкою. Прославився наприкінці 1960-х років як учасник гуртів The Jeff Beck Group та Faces. У його репертуарі безліч легендарних композицій, серед яких "Maggie May", "Da Ya Think I'm Sexy?", "Baby Jane" та "Rhythm Of My Heart". У 2016 році королева Єлизавета II посвятила його в лицарі за заслуги в музиці та благодійності. Входить до списку 100 найвидатніших вокалістів усіх часів.

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