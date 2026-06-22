"Не приймають": Топалов проговорився про жалюгідне становище Тодоренко

Зрадницю України досі не сприймає оточення її чоловіка.

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Регіна Тодоренко і Влад Топалов / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

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Чому Регіну Тодоренко не приймає оточення Топалова

Що відбувається в шлюбі зрадниці України

Російський співак і чоловік зрадниці України Регіни Тодоренко несподівано розкрив правду про незавидне становище своєї дружини в російському суспільстві. Як зізнався артист росЗМІ, його шлюб досі не сприймає оточення.

За словами Топалова, союз з Регіною Тодоренко досі залишається каменем спотикання у стосунках з його близькими людьми. Друзі, які спілкуються з ним понад 30 років, не сприймають його шлюб із зрадницею України.

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Регіна Тодоренко — особисте життя / фото: instagram.com, Регіна Тодоренко

"Чужа сім’я — це як у темряві. Це все так індивідуально! Але навіть мої найближчі друзі, з якими я дружу 30 років, не розуміють нашу з Регіною пару, і я б сказав, що, напевно, не приймають", — відверто висловився Влад.

Чоловік зрадниці також зазначив, що їхні стосунки з Регіною не можна назвати безхмарними. Парі, яка вже виховує трьох дітей, буває непросто дійти до взаєморозуміння.

Регіна Тодоренко — чоловік Влад Топалов / фото: instagram.com, Регіна Тодоренко

"Ми працюємо над нашими стосунками. Це така важка, велика праця. Я в якийсь момент вирішив для себе, що мені це цікаво, що я хочу робити все, що можу, щоб все вийшло", — заявив Топалов.

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Про особу: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко — ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Стала відомою завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар’єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

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