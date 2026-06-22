"Світло переможе": Сергій Притула охрестив сина в незвичайному місці

Шоумен і волонтер показав, як відбулося таїнство його молодшого сина.

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Сергій Притула — діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Сергій Притула

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Сергій Притула охрестив сина

Де відбувся обряд

Український шоумен і волонтер Сергій Притула поділився важливою подією для своєї родини. У Instagram він опублікував фотографії з таїнства хрещення свого сина Марка.

Наймолодшій дитині ведучого незабаром виповниться рік, тому батьки вирішили більше не відкладати обряд. Сергій опублікував ніжний сімейний знімок разом із сином та дружиною Катериною, яка нечасто з’являється на публіці.

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Сергій Притула з дружиною на хрестинах сина / фото: instagram.com, Сергій Притула

"У православних поповнення! Нині Марк у прямому сенсі цього слова прийшов на свої хрестини", — пожартував Сергій.

Хрещення Марка відбулося в особливому місці — Києво-Печерській лаврі, яка нещодавно постраждала від російської атаки. Притула заявив, що вбачає в цьому важливий символізм. Незважаючи ні на що, духовний центр України продовжує опікуватися віруючими.

"Росія б’є шахедами по нашій святині, але Лавра живе й приймає парафіян! Бачу великий символізм у тому, що таїнство хрещення відбулося саме тут. Світло переможе темряву!", — написав Притула.

Сергій Притула — молодший син Марк / фото: instagram.com, Сергій Притула

Волонтер опублікував кілька знімків з події — саме таїнство відбулося в Трапезному храмі, але Сергій і Марк зробили фотографії й біля Успенського собору, який зараз відновлюють після пожежі, спричиненої влученням шахеда. Для важливої сімейної події Притули обрали family look і з’явилися в повністю білих вбраннях.

Сергій Притула / інфографіка: Главред

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Про персону: Сергій Притула Сергій Притула — український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".

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