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Втратив більше 14 кг: Бобул розкрив причину раптового схуднення

Христина Трохимчук
3 липня 2026, 05:55
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Артист вирішив подбати про свою фізичну форму.

Іво Бобул - схуднення
Іво Бобул - схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Іво Бобул; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Іво Бобул схуд на понад 14 кг
  • Чому співак сильно схуд

Відомий український співак Іво Бобул розповів, що схуд на понад 14 кілограмів і серйозно взявся за поліпшення власного самопочуття. В інтерв’ю"Наодинці з гламуром" артист розповів, чому вирішив схуднути.

відео дня

Бобул неохоче ділиться подробицями свого особистого життя та самопочуття. Співак зазначив, що його схуднення не було пов’язане з погіршенням здоров’я. Виконавець вирішив профілактично подбати про себе, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Як зараз виглядає Іво Бобул
Як зараз виглядає Іво Бобул / скрін з відео

"Це моє особисте бажання. Було трохи важко і на сцені, і в житті. Я порадився з лікарями, порадився з родиною, і ось вирішили трохи схуднути. Стати красивим", - пожартував Іво.

Також знаменитість зазначив, що схуднення стало важливим кроком, який допоможе йому довше залишатися на сцені. Зайва вага заважала артисту активно виступати. Іво натякнув, що вже схуд на понад 14 кілограмів.

Іво Бобул схуд
Іво Бобул схуд на 14 кілограмів / фото: instagram.com, bukovyna_hotel

"Яка різниця? Схуднув - і все", - заявив Бобул.

Іво Бобул
Іво Бобул / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що LELEKA дала відверте інтерв’ю, в якому поділилася подробицями особистого життя. Зокрема, виконавиця зізналася, що відчула симпатію до відомого музиканта Ярослава Джуся, з яким їздила на Євробачення 2026.

Також житло популярного українського виконавця та фіналіста Нацвідбору-2026 LAUD зазнало серйозних пошкоджень у результаті нічної атаки РФ на Київ 2 липня. За словами самого артиста, епіцентр вибуху знаходився зовсім поруч із його будинком.

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Про персону: Іво Бобул

Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також співпрацею в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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