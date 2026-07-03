Втратив більше 14 кг: Бобул розкрив причину раптового схуднення

Артист вирішив подбати про свою фізичну форму.

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Іво Бобул - схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Іво Бобул; скріншот із відео

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Іво Бобул схуд на понад 14 кг

Чому співак сильно схуд

Відомий український співак Іво Бобул розповів, що схуд на понад 14 кілограмів і серйозно взявся за поліпшення власного самопочуття. В інтерв’ю"Наодинці з гламуром" артист розповів, чому вирішив схуднути.

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Бобул неохоче ділиться подробицями свого особистого життя та самопочуття. Співак зазначив, що його схуднення не було пов’язане з погіршенням здоров’я. Виконавець вирішив профілактично подбати про себе, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Як зараз виглядає Іво Бобул / скрін з відео

"Це моє особисте бажання. Було трохи важко і на сцені, і в житті. Я порадився з лікарями, порадився з родиною, і ось вирішили трохи схуднути. Стати красивим", - пожартував Іво.

Також знаменитість зазначив, що схуднення стало важливим кроком, який допоможе йому довше залишатися на сцені. Зайва вага заважала артисту активно виступати. Іво натякнув, що вже схуд на понад 14 кілограмів.

Іво Бобул схуд на 14 кілограмів / фото: instagram.com, bukovyna_hotel

"Яка різниця? Схуднув - і все", - заявив Бобул.

Іво Бобул / інфографіка: Главред

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Про персону: Іво Бобул Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також співпрацею в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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