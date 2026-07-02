"Потужний вибух": популярний співак показав постраждалу квартиру після обстрілу

Зірка Національного відбору на "Євробачення-2026" LAUD розповів про те, що пережив під час нічної російської атаки 2 липня.

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LAUD - напад на Київ 2 липня / колаж: Главред, скріншот із відео

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Квартира LAUD постраждала від обстрілу з боку РФ

Як виглядає житло співака

Квартира популярного українського співака та зірки Нацвідбору-2026 LAUD сильно постраждала від влучання під час російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня. Відео наслідків удару артист опублікував у своєму Instagram.

За словами LAUD, влучення сталося зовсім недалеко від його будинку і призвело до руйнівних наслідків. У квартирі виконавця вилетіли вікна.

відео дня

Вибух пошкодив будинок LAUD / скрін з відео

"Дякую кожному, хто турбується і запитує, - ми в порядку. Вікна вилетіли, але пошкодження мінімальні порівняно з будинком навпроти. Це був дуже потужний вибух. Головне, що всі цілі", - поділився артист.

У квартирі LAUD вилетіли вікна / фото: instagram.com, LAUD

Також популярний співак попросив усіх українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Він зазначив, що ніхто не знає, куди може прилетіти російська ракета чи безпілотник.

Квартира LAUD постраждала від обстрілу / фото: instagram.com, LAUD

"Не лінуйтеся ходити в укриття. Ніколи не знаєш, куди може влучити. Небезпека під час тривоги можлива всюди. Співчуття всім рідним і близьким загиблих та постраждалих", - заявив LAUD.

Laud, Лауд / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Анна Седокова, яка воліє замовчувати російську агресію проти рідної України, несподівано опублікувала в Instagram відверті зізнання про свій шлюб з Янісом Тіммою. Артистка звинуватила колишнього чоловіка в домашньому насильстві.

Також життя народного артиста України Миколи Янченка несподівано обірвалося прямо на території його власного будинку. Раптова смерть музиканта стала справжнім ударом для його родини. Про причину смерті співака розповів його друг Юрій Мельник.

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Про особу: LAUD Владислав Каращук (більш відомий під сценічним псевдонімом LAUD) - український R&B-виконавець, композитор і автор пісень. Музикант здобув широку популярність як фіналіст вокального шоу "Голос країни". Крім того, він є багаторазовим учасником національного відбору на конкурс "Євробачення", у якому брав участь у 2018, 2019 та 2026 роках, повідомляє Вікіпедія.

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