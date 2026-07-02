Атака РФ на Київ: Софія Ротару порушила тривале мовчання

З початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару практично не веде публічну діяльність.

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Софія Ротару порушила тривале мовчання / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару; скріншот із відео

Коротко:

Софія Ротару вкрай рідко виходить на зв'язок із шанувальниками

Як виняток, артистка прокоментувала атаку окупантів на Київ

Народна артистка та естрадна співачка Софія Ротару вперше за тривалий час з'явилася в соціальних мережах. Приводом для її публікації стала масова російська атака на Київ, що сталася в ніч на 2 липня 2026 року.

У Instagram Stories артистка розмістила колаж із фотографіями наслідків удару по столиці. Публікацію вона супроводила лаконічним підписом та емодзі розбитого серця:

відео дня

"02.07.2026. Київ".

З початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару практично не веде публічну діяльність: не виступає на сцені та вкрай рідко виходить на зв'язок із шанувальниками. Винятком стають лише короткі дописи в соціальних мережах, які вона час від часу публікує після російських атак на українські міста.

Раніше сестра співачки, народна артистка України Ауріка Ротару, розповідала, що Софія Ротару продовжує жити в Києві. За її словами, виконавиця приділяє багато часу домашнім справам, а також займається садом і городом.

А ось екс-директор концертних програм Софії Ротару Ігор Курилов не так давно заявив, що якщо артистка й перебувала в Києві під час великої війни, то явно не весь час.

"З минулим Днем народження не вітав, бо її не було в Україні. Хоча з Аурікою ми спілкуємося, і вона каже, що Соня в Маршинцях (село в Чернівецькій області), а вона в цей час на Сицилії", - зазначав він.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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Раніше Главред повідомляв, що Анна Седокова, яка воліє замовчувати російську агресію проти рідної України, несподівано опублікувала в Instagram відверті зізнання про свій шлюб з Янісом Тіммою. Артистка звинуватила колишнього чоловіка в домашньому насильстві.

Квартира популярного українського співака та зірки "Нацвідбору-2026" LAUD сильно постраждала від влучання під час російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня. За словами LAUD, влучення сталося зовсім недалеко від його будинку і призвело до руйнівних наслідків. У квартирі виконавця вилетіли вікна.

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Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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