"Мама засмутилася": відомий український актор мобілізувався до ЗСУ

За словами артиста, родина поставилася з розумінням до рішення мобілізуватися, хоча для матері воно стало емоційним випробуванням.

Артист має пройти два місяці навчання

Ламах неодноразово з'являвся на екрані в образі військового

Український актор Євген Ламах мобілізувався до Збройних сил України і вже проходить базову підготовку. Він відомий за ролями у фільмах "Мирний-21" і "Крути 1918". Про це повідомляє "Суспільне".

Артистові ще належить пройти два місяці навчання, після чого стане відомо, в якому саме підрозділі він служитиме. Ламах зізнався, що поки не знає, чи вдасться йому поєднувати військову службу з кінокар'єрою.

"Настає час, коли з'являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут усі твої. І хочеться жити в цій країні надалі. Хочеться, щоб у цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека", - поділився актор.

За його словами, родина поставилася з розумінням до рішення мобілізуватися, хоча для матері воно стало емоційним випробуванням.

"Мама трохи засмутилася, плакала. Але така ситуація. Це війна, на жаль", - сказав він.

До цього Ламах неодноразово з'являвся на екрані в образі військового: він зіграв у стрічках "Черкаси", "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас", "Крути 1918" і "Мирний-21". Безпосередньо перед мобілізацією актор знявся в комедії "Корпорат".

Хто ще з артистів мобілізувався до лав ЗСУ:

Актор театру і кіно Олексій Воротников мобілізувався до лав Збройних сил України.

Комік Сергій Вавилов поповнив лави армії, але не афішував цю інформацію публічно. Про те, що учасник команди "Воробушек", яка перемогла в "Лізі сміху", приєднався до ЗСУ, повідомив його колега Василь Байдак

Український співак Melovin під час сольного концерту повідомив, що мобілізувався до лав ДПСУ. Він уточнив, що став частиною Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України.

Про персону: Євген Ламах Євген Ламах народився 29 червня 1996 року в місті Лебедин. Дитинство і юність провів у Сумах. Євген Ламах є випускником Київського національного університету культури і мистецтв, учнем майстерні Володимира Нечипоренка. Актор був номінований на премії "Золота дзиґа" та "Кіноколо" за роль у фільмі "Черкаси".

