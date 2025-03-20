Зірка Ліги сміху пішов служити в ЗСУ

Коротко:
- Як стало відомо про рішення артиста
- Хто повідомив новину
Комік Сергій Вавилов поповнив лави армії, але не афішував цю інформацію публічно.
Про те, що учасник команди "Воробушек", яка перемогла в "Лізі сміху", приєднався до ЗСУ, повідомив його колега Василь Байдак у подкасті "СучЦукрМуз".
Василь Байдак розповів, де зараз учасники гурту "Воробушек", який переміг у телешоу "Ліга сміху". Виявилося, що один із чоловіків служить.
"Сергій Вавилов, оплески йому, мобілізувався. Він мобілізований і зараз служить",- розповів Василь Байдак.
За інформацією ТСН, раніше артист активно долучався до благодійних ініціатив і поширював збори для української армії. Однак з осені минулого року припинив вести Instagram і не виходив на зв'язок із фанами.
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Раніше Главред писав про те, що український музикант Міша Крупін влітку 2024 року повідомив про свою добровільну мобілізацію. Однак придатність артиста до військової служби розглядалася понад півроку.
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