Зірка Ліги сміху пішов служити в ЗСУ

Сергій Вавилов перестав вести соціальні мережі та вступив до ЗСУ.

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Сергій Вавилов вступив до ЗСУ / Колаж Главред, фото Instagram/Сергій Вавилов

Коротко:

Як стало відомо про рішення артиста

Хто повідомив новину

Комік Сергій Вавилов поповнив лави армії, але не афішував цю інформацію публічно.

Про те, що учасник команди "Воробушек", яка перемогла в "Лізі сміху", приєднався до ЗСУ, повідомив його колега Василь Байдак у подкасті "СучЦукрМуз".

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Василь Байдак розповів, де зараз учасники гурту "Воробушек", який переміг у телешоу "Ліга сміху". Виявилося, що один із чоловіків служить.

Сергій Вавілов вступив до ЗСУ / Фото Instagram/Сергій Вавілов

"Сергій Вавилов, оплески йому, мобілізувався. Він мобілізований і зараз служить",- розповів Василь Байдак.

За інформацією ТСН, раніше артист активно долучався до благодійних ініціатив і поширював збори для української армії. Однак з осені минулого року припинив вести Instagram і не виходив на зв'язок із фанами.

Сергій Вавілов вступив до ЗСУ / Фото Instagram/Сергій Вавілов

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Раніше Главред писав про те, що український музикант Міша Крупін влітку 2024 року повідомив про свою добровільну мобілізацію. Однак придатність артиста до військової служби розглядалася понад півроку.

Також українська актриса і ведуча Даша Малахова вперше зізналася на публіці, що перенесла онкологію. Про рак вона розповіла в День народження подруги.

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