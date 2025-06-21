Ще один популярний український актор поповнив лави ЗСУ

Олексій Воротников мобілізувався до лав Збройних сил України.

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Український актор поповнить лави ЗСУ / Колаж Главред, фото Instagram/alex_vorotnickow

Коротко:

У яких фільмах зіграв Олексій Воротніков

Як він повідомив новину про мобілізацію

Ще один популярний український актор театру і кіно Олексій Воротніков мобілізувався до лав Збройних сил України.

Про це культурний діяч повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Цей день настав. Приєднуюся до лав ЗСУ. Друзі, відкриваю банку. Необхідні речі на перший час. Сподіваюся на вашу підтримку", - написав Воротников.

Він також опублікував фото у військовій формі, де його підтримали його друзі та підписники.

Актор знявся в кількох кінострічках. Зокрема, у портфоліо у Воротнікова ролі в українських телесеріалах "Провінціал", "Чужі гріхи", "Сага", а також досвід у театрі.

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