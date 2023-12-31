"Люк Скайвокер" та Українка-зірка "вікінгів" душевно заспівали "Щедрика" для українців

Легенди світового кінематографа: Марк Хемілл (він же Люк Скайвокер з "Зоряних воєн") і телебачення Кетрін Віннік, а також історик Тімоті Снайдер і багато інших, які стали амбасадорами фандрайзингової платформи UNITED24, привітали Україну з новорічними святами виконанням легендарної пісні "Щедрик".
"Тепер відома на весь світ українська пісня існує і у версії від наших послів. На знак солідарності з усіма, хто вже другий рік зустрічає свята в умовах повномасштабної війни. Відчувати цю підтримку сьогодні важливо, як ніколи. Стоїмо!", - йдеться в повідомленні платформи.
У UNITED24 нагадали, що "Щедрик", написаний понад 120 років тому, є однією з найпопулярніших різдвяних пісень по всьому світу. Його англійська версія Carol of the Bells, яку аранжував композитор українського походження Петро Вільговський ще в 1930-х, давно стала міжнародним гімном Різдва.
Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.
Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.
Пізніше легендарний рок-групи Guns N' Roses разом з The Rolling Stones публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.
"Роллінги" під час виконання свого хіта Gimme Shelter в лондонському Гайд-парку показали на великому екрані кадри вибухів і руйнувань, які скоїли російські окупанти на території України. Згодом на екрані за спиною замайорів великий український прапор. Причому глядачі дуже добре відреагували на символічний жест рок-музикантів.
А Guns N' Roses на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні організатори прикрасили сцену українською символікою-на сцені були наші прапори, а зал і сцена регулярно підсвічувалися жовто-блакитними кольорами.
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