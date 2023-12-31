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"Люк Скайвокер" та Українка-зірка "вікінгів" душевно заспівали "Щедрика" для українців

Дмитро Відоменко
31 грудня 2023, 11:24
Світові зірки Марк Хемілл, Кетрін Винник та інші, що стали амбасадорами платформи UNITED24, привітали Україну зі святами виконанням пісні "Щедрик".
Хемілл, Винник
Марк Хемілл, Кетрін Винник та інші зірки виконали "Щедрик" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легенди світового кінематографа: Марк Хемілл (він же Люк Скайвокер з "Зоряних воєн") і телебачення Кетрін Віннік, а також історик Тімоті Снайдер і багато інших, які стали амбасадорами фандрайзингової платформи UNITED24, привітали Україну з новорічними святами виконанням легендарної пісні "Щедрик".

"Тепер відома на весь світ українська пісня існує і у версії від наших послів. На знак солідарності з усіма, хто вже другий рік зустрічає свята в умовах повномасштабної війни. Відчувати цю підтримку сьогодні важливо, як ніколи. Стоїмо!", - йдеться в повідомленні платформи.

У UNITED24 нагадали, що "Щедрик", написаний понад 120 років тому, є однією з найпопулярніших різдвяних пісень по всьому світу. Його англійська версія Carol of the Bells, яку аранжував композитор українського походження Петро Вільговський ще в 1930-х, давно стала міжнародним гімном Різдва.

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Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше легендарний рок-групи Guns N' Roses разом з The Rolling Stones публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.

"Роллінги" під час виконання свого хіта Gimme Shelter в лондонському Гайд-парку показали на великому екрані кадри вибухів і руйнувань, які скоїли російські окупанти на території України. Згодом на екрані за спиною замайорів великий український прапор. Причому глядачі дуже добре відреагували на символічний жест рок-музикантів.

А Guns N' Roses на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні організатори прикрасили сцену українською символікою-на сцені були наші прапори, а зал і сцена регулярно підсвічувалися жовто-блакитними кольорами.

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