Українка-зірка серіалів "Вікінги" зварила борщ і передала "привіт" Батьківщині

Відома за роллю в серіалі "Вікінги" канадська актриса українського походження Кетрін Винник згадала гасло: "Не забувай своє коріння" і вирішила публічно, на камеру для своїх фоловерів в Instagram, приготувати борщ.
Кетрін назвала це "спробою приготувати український борщ" і передала "Привіт" співвітчизникам, додавши емодзі жовтого і блакитного серця. У відео вона хвалиться борщем і показує, що готує його за сімейним рецептом американської кулінарної блогерки NastassjaCanCook.
Ймовірно, своєю розповіддю актриса хотіла нагадати, що підтримує українців, допомагає і не забуває про свою далеку історичну батьківщину.
Нагадаємо, раніше відомий американський характерний актор, володар престижних премій і зірка культових фільмів "Диявол носить Prada" і "Голодні ігри" Стенлі Туччі дуже душевно підтримав Україну і українську кулінарну культуру. Артист спеціально на камеру в Instagram приготував борщ і розповідав історії для 4 млн своїх фоловерів.
відомий кулінар Євген Клопотенко розповів, доакою б їжею нагодував диктатора Путіна, який знищує українські мирні міста і вбиває українців.
Клопотенко зазначив, що Путін гідний лише продуктів людської життєдіяльності - Їжі шеф-кухар йому б не підніс ні під яким приводом. Кулінар був настільки гордий своєю відповіддю, що навіть поділився ним на своїй сторінці в Instagram із заявою про пошук су-шефа на той випадок, якщо ця гіпотетична ситуація стане реальною.
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