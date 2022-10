"Люк Скауйокер" із "Зоряних воєн" допоміг зібрати для України 500 дронів

Марк Хемілл допоміг зібрати для України 500 дронів / United24, https://ua.depositphotos.com/

Легендарний голлівудський актор Марк Хемілл, який прославився за роллю Люка Скайуокера у фантастичній кінофраншизі "Зоряні війни", заявив ‒ після того, як він приєднався до благодійної платформи United24 в якості амбасадора, Україна вже отримала понад 500 дронів. Про це повідомляє Західне новинне агентство Bloomberg.

"Дуже просто: Україні потрібні безпілотники. Вони визначають результат війни, вони захищають свою землю, свій народ, вони стежать за кордоном, вони – очі в небі. Я був дуже шокований, тому що вони дають мені ці оновлення принаймні два або три рази на тиждень про те, що відбувається, і вони сказали, що отримали більше 500 дронів з тих пір, як я почав це", – говорить актор.

Хемілл також окремо розповіла про те, що став амбасадором платформи United24 після розмови з президентом України Володимиром Зеленським. І має намір продовжувати збирати гроші на підтримку ЗСУ на проєкт "Армія дронів".

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

А пізніше Делон навіть взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

