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Лорак, Повалій, Седокова: хто із зірок-запроданок потрапив під санкції РНБО

5 жовтня 2022, 20:27

Рада нацбезпеки і оборони України ввела санкції проти понад 3600 фізичних і юридичних осіб.у тому числі і проти співачок-запроданок.

Повалій, Лорак, Седокова
Таїсія Повалій, Ані Лорак, Анна Седокова / Колаж Фото УНІАН

Українські співачки-запроданки (Ані Лорак, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова), а також телеведучі Регіна Тодоренко та Оксана Марченко (дружина Віктора Медведчука ‒ кума російського диктатора Путіна) потрапили під санкції РНБО. Про це повідомляє портал "Економічна правда".

Ані Лорак, Повалій і Сєдокова з 2014 року активно давали концерти в країні-агресорі. Вони не висловлювалися щодо війни на Донбасі, яку розв'язала Росія, ігнорували анексію Криму і криваву політику Володимира Путіна по відношенню до рідної країни.

З 24 лютого Таїсія Повалій не раз з'являлася на пропагандистських заходах, виступала в Кремлі і цинічно співала українські пісні, просуваючи наратив про "братні народи". Лорак же, як і попередні 8 років, вирішила відмовчуватися, а нещодавно оголосила тур містами Німеччини, назвавши себе "найтитулованішою українською співачкою".

Регіна Тодоренко також останні кілька років живе в Москві. Там вона вийшла заміж за російського виконавця Влада Топалова, народила йому двох синів, а після початку повномасштабної війни заявила, що Україна і Росія "повинні помиритися". При цьому сім'я колишньої ведучої тревел-шоу "Орел і Решка" залишалася в Одесі (а це місто регулярно обстрілювали і продовжують обстрілювати окупанти).

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що народних артистів України будуть позбавляти звань за підтримку війни проти України (Лорак, нагадаємо, теж має це звання).

"Всі артисти, які досі" з гордістю "користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - заявив міністр

До слова, інша зрадниця України і звання Народної артистки нашої країни Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.

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Ані Лорак Анна Сєдокова Таїсія Повалій новини шоу бізнесу
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