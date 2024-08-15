Дочка Кіркорова Алла-Вікторія розкрила правду свого народження.

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Філіп Кіркоров зі своїми дітьми від сурогатної матері / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Діти путініста і боягузливого співака російської естради Філіпа Кіркорова знають, що їх народила сурогатна мама.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, нещодавно про це згадала дочка Кіркорова Алла-Вікторія в бесіді з підписниками.

"Відкрию таємницю: у мене немає мами. Я від сурогатної матері", - зазначила 12-річна школярка.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Сам Кіркоров раніше заявляв, що шкодує про те, що розкрив таємницю народження своїх дітей. Однак, за його словами, та жінка ніколи не заявить про себе.

"Треба було наслідувати приклад моїх молодших товаришів. Ось Сергій Лазарєв правильно зробив, що приховував сина, а я був відвертим. Але наша країна до таких одкровень не готова. Сьогодні тема сурогатного материнства обговорюється досить часто, і я на свою голову стільки нарікань отримав. Але я зробив це з одним бажанням - показати, що є порятунок і вихід із ситуації, що люди можуть знайти щастя і ось таким шляхом. І нічого страшного в цьому немає", - заявив раніше путініст.

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Нагадаємо, раніше Філіп Кіркоров, виявляється, не може впоратися зі своїми дітьми і саме це стало причиною того, що він відправив їх жити й навчатися в ОАЕ. За даними пропагандистських ЗМІ, скандальний путініст має проблеми з дисципліною власних дітей - Аллою Вікторією і Мартіном.

А також багато хто припустив, що у співака вже справжнісінька залежність, через яку він не може зупинитися. А вся справа в тому, що Філіп Кіркоров майже все тіло розмалював татуюваннями.

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