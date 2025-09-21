'Концерт закінчився приколом': Дантес травмувався прямо на сцені

Коротко:
- Володимир Дантес розбив лоба на сцені
- Це сталось на концерті Monatik
Український співак Володимир Дантес розбив лоба просто на сцені, коли виступав з артистом Дмитром Монатіком. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
Відомо, що Monatik відіграв концерт у київському Палаці спорту. Він здивував прихильників рекордною кількістю дуетів на сцені. Заспівали з Монатіком й артист Володимир Дантес із блогером Олексієм Дурнєвим спільну пісню "Музика".
Що цікаво, зірки дуже оригінально покидали сцену - Дантес та Дурнєв стрибали до відкритого простору та зникали під сценою.
Однак для Дантеса такий трюк не минув безслідно. Виконавець показав свій червоний лоб, на якому виднівся синець.
Така травма співака зовсім не засмучує. Він жартує, що ще надовго запам'ятає концерт Монатіка.
"Концерт Діми Монатіка закінчився ось таким приколом. Але я хочу вам подякувати за все, всім глядачам, які ходять на концерти. Дякую вам за це! Це справжній подарунок, справжнє щастя для артиста. Продовжуйте ходити на концерти", - наголосив артист.
Про персону: Володимир Дантес
Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Ексучасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.
