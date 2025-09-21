'Концерт закінчився приколом': Дантес травмувався прямо на сцені

Артист жартує, що ще надовго запам'ятає концерт Монатіка.

Дантес травмувався прямо на сцені / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Коротко:

Володимир Дантес розбив лоба на сцені

Це сталось на концерті Monatik

Український співак Володимир Дантес розбив лоба просто на сцені, коли виступав з артистом Дмитром Монатіком. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що Monatik відіграв концерт у київському Палаці спорту. Він здивував прихильників рекордною кількістю дуетів на сцені. Заспівали з Монатіком й артист Володимир Дантес із блогером Олексієм Дурнєвим спільну пісню "Музика".

Що цікаво, зірки дуже оригінально покидали сцену - Дантес та Дурнєв стрибали до відкритого простору та зникали під сценою.

Вступ Дантеса на сцені / фото: instagram.com/volodymyrdantes

Однак для Дантеса такий трюк не минув безслідно. Виконавець показав свій червоний лоб, на якому виднівся синець.

Дантес розбив лоба / фото: instagram.com/volodymyrdantes

Така травма співака зовсім не засмучує. Він жартує, що ще надовго запам'ятає концерт Монатіка.

"Концерт Діми Монатіка закінчився ось таким приколом. Але я хочу вам подякувати за все, всім глядачам, які ходять на концерти. Дякую вам за це! Це справжній подарунок, справжнє щастя для артиста. Продовжуйте ходити на концерти", - наголосив артист.

