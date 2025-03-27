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"Немає жодного секрету": Монатік уперше розповів, як звуть його третього сина

Еліна Чигис
27 березня 2025, 23:00
119
Монатіки здивували ім'ям молодшого сина.
Дмитро Монатік, Ірина Монатік
Дмитро Монатік дав нове інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Монатік

Ви дізнаєтеся:

  • Дмитро Монатік розсекретив ім'я молодшого сина
  • Співак мріє про доньку

Український популярний співак Дмитро Монатік, у якого в грудні 2024 року народився третій син, розповів, як його назвали.

В інтерв'ю для "По хатах" Дмитро поділився, що хлопчику вже чотири місяці, але співак і його дружина Ірина приховують обличчя дитини.

"Немає ніякого секрету. Його звуть Леон. Ми називаємо його Льова. Іришка називає його Лео. Моя дружина - левиця. Лев за знаком зодіаку. Вона дуже цим пишається. Їй це дуже підходить. Я подумав, чому б тоді малого Леоном не назвати", - розповів щасливий батько.

Дмитро Монатік із третім сином
Дмитро Монатік із сином Леоном / фото: скрін instagram.com, Дмитро Монатік

Артист зізнався, що він разом із дружиною радилися і зі старшими дітьми, як назвати їхнього брата, і всім сподобалося ім'я Леон.

Також Монатік зазначив, що, як і його дружина, дуже хоче мати доньку, але поки що в їхній родині народжуються тільки хлопчики. Наразі дружина співака не готова до ще однієї дитини, але він не втрачає надію.

"Дружина каже, що більше не зможе, але я абсолютно ні про що не зарікаюся. Особисто я тільки "за". Тут уже немає такого: хочу дівчинку чи хлопчика. Кого доля подарувала, за того вдячні", - відверто відповів Дмитро.

Нагадаємо, Дмитро та Ірина одружилися 2012 року, окрім Леона в них є сини Данило та Платон.

Дивіться відео, де Дмитро Монатік назвав ім'я третього сина:

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Дмитро Монатік - останні новини по темі

Раніше, як повідомляв Главред, співак Дмитро Монатік розповів, чому українці не сприймають рішення співачки Світлани Лободи повернутися на Батьківщину і повернути собі колишню славу.

А також співак Монатік розповів про те, як переходив на українську мову і чому його дратує слово "перевзувся". І висловив свою думку про те, що потрібно власним прикладом заохочувати людей до "лагідної українізації".

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Хто такий MONATIK?

Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" та тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія.

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