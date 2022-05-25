"Коли у тебе буде такий список звань, тоді будеш писати моє ім'я": Приходько дорікнула Федишин

Співачки влаштували заочну перепалку в мережі.
Українська виконавиця Анастасія Приходько розкритикувала свою колегу Ірину Федишин за її гомофобні висловлювання і відреагувала закиди з боку колеги.
За словами Приходько, Федишин спочатку потрібно досягти хоч чогось, перед тим, як розкидатися такими заявами.
"Федишин, коли у тебе буде такий список звань, тоді будеш писати моє ім'я", - відповіла Приходько на своїй сторінці в Facebook.
Також виконавиця показу значний список нагород, які вона отримувала з 2014 року.
Раніше Анастасія Приходько розповіла, що їй не соромно від того, що вона кілька років тому представляла Росію на Євробаченні з піснею "Мамо".
Про це співачка розповіла журналістам програми "Зірковий шлях".
"Я не можу сказати, що мені якось було соромно через це. На той момент, це було моє життя", - каже вона.
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