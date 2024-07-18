Кейт продовжує хімію: коли принцеса з'явиться на публіці

Кейт Міддлтон незабаром можливо з'явиться на публіці.

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Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/?hl=uk

Згідно з королівськими джерелами, принц Вільям і принцеса Кейт планують провести більшу частину літа "непомітно" у своєму притулку в Норфолку, оскільки принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї закінчили школу, а Кейт продовжує курс профілактичної хіміотерапії.

За даними Vanity Fair, хоча Кенсингтонський палац не розкрив подробиць про плани сім'ї на літо, королівське джерело підтвердило, що сім'я Уельсів зараз перебуває "на літніх канікулах".

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Джерела, близькі до сім'ї, кажуть, що, хоча вони не будуть подорожувати за кордон цього літа, поки Кейт проходить лікування, вони дуже раді відвідати короля Чарльза і королеву Каміллу в Шотландії наступного місяця.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Зазначимо, що принцеса Уельська привела в захват натовп на центральному подвір'ї, коли вона прибула в королівську ложу разом із принцесою Шарлоттою. Дев'ятирічна дівчинка супроводжувала свою матір і сестру Кейт Піппу Міддлтон у цей особливий день і з гордістю спостерігала, як її мати отримувала овації.

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Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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