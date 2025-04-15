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"Як відчуваємо, так і робимо": Коляденко заговорив про весілля

Анна Підгорна
15 квітня 2025, 16:43
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Пилип Коляденко розкрив перші подробиці про сімейне життя із загадковою обраницею.
Пилип Коляденко
Пилип Коляденко одружився - музикант розповів про знайомство з дружиною та весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Читайте більше:

  • Чим займається дружина Пилипа Коляденка
  • Хто познайомив пару
  • Яким було весілля музиканта

Восени 2024 року Пилип Коляденко, музикант, учасник гурту Kadnay, засновник творчої спілки Phil it, син хореографів Олени Коляденко та Дмитра Коляденка, вперше розповів, що одружений. Ба більше - в офіційному шлюбі він перебуває вже понад три роки.

Особистість своєї обраниці артист вважає за краще приховувати, а свій союз із нею називає "найсильнішою любов'ю і рідністю". У нещодавньому інтерв'ю для проєкту "Смачно та Душевно" Коляденко розповів, хто познайомив його з майбутньою дружиною, та яким було їхнє весілля.

відео дня

Так вирішальну роль у долі Пилипа зіграв Дмитро Монатік. Дружина Коляденка з Узбекистану, і в Києві працює перукарем на різних зіркових проєктах. Музикант зазначає - до знайомства, напевно, не раз перетинався з коханою, але особиста зустріч відбулася саме завдяки Монатіку.

"Дружина з Узбекистану. Ми познайомилися завдяки Монатіку. Вона теж працює на різних проєктах, вона перукарка, з різними зірками працює. Ми працювали на різних проєктах, але ніколи не зустрічалися, але завдяки Монатіку зустрілися", - розповів Пилип Коляденко.

Пилип Коляденко
Пилип Коляденко одружився - музикант розповів про знайомство з дружиною та весілля / Скриншот YouTube

Що ж стосується весілля, то воно було скромним, і пройшло в дуже вузькому колі близьких - довгий час лише вони знали про сімейне щастя музиканта. "Це була дуже тепла і особистісна історія нашої маленької сім’ї. Ми прийшли до РАЦСу малесеньким колом, так воно в тому колі й залишилося, але воно неймовірно важливе для мене. Ми просто живемо своє життя, як відчуваємо, так і робимо", - поділився артист.

Пилип Коляденко
Пилип Коляденко одружився - музикант розповів про знайомство з дружиною та весілля / instagram.com/philipp_kolyadenko

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Хто такі Kadnay?

Kadnay - український інді-поп гурт, заснований 2012 року Дмитром Каднаєм і Пилипом Коляденком. Півфіналісти Національного відбору на Євробачення 2017 і фіналісти відбору 2018 року. Дворазові лауреати премії Золота Жар-птиця 2018, 2019 у номінації Інді, повідомляє Вікіпедія.

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