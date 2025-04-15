"Де та межа?": Марічка Падалко назвала трьох зірок, яких не покличе на інтерв'ю

Падалко обґрунтувала свою позицію.

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Марічка Падалко новини - ведуча висловилася про українських зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko

Коротко:

Марічка Падалко назвала українських зірок, у яких не братиме інтерв'ю

Журналістка розкрила свою принципову позицію

Українська ведуча та журналістка Марічка Падалко почала розвивати свій відеопроєкт, у якому бере інтерв'ю у відомих українських особистостей. Запрошених гостей вона обирає з особливою ретельністю. Ба більше - є низка знаменитостей, з якими Падалко принципово не хотіла б проводити інтерв'ю.

У розмові з "Ранком у великому місті" ведуча зазначила, що для неї запрошення когось на інтерв'ю рівнозначне заяві, що вона підтримує погляди та переконання гостя. Тому не може дозволити собі брати інтерв'ю в тих, чия позиція неоднозначна і піддається сумніву в суспільстві. Наприклад, наразі це стосується співачок Віри Брежнєвої та Світлани Лободи, а також у скандальної блогерки Анни Алхім.

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"Я з собою веду внутрішню дискусію. Наприклад, є такий персонаж як Віра Брежнєва, яка, як ми знаємо, провела багато років свого життя в російському шоубізнесі, але вона свідомо обрала Україну. Я була приємно вражена, коли побачила її інтерв’ю у Раміни, але у мене є запитання: "Де та межа, коли ми пробачаємо щось людям або ні?" - розмірковує Марічка Падалко.

Марічка Падалко новини - ведуча висловилася про українських зірок / facebook.com/@ranok.ictv.ua

Віра Брежнєва і Світлана Лобода до початку повномасштабної війни були в країні-агресорі зірками першого ешелону. І хоч після 24 лютого 2022 року вони покинули РФ і відкрито підтримують Україну, багато хто піддає сумнівам їхні переконання.

Що ж стосується Анни Алхім, то вона принципово не відмовляється від російської мови в публічному просторі та продовжує споживати російський контент (наприклад, музику), за що її нерідко критикують у Мережі.

Анна Алхім, Віра Брежнєва і Світлана Лобода / колаж: Главред, фото: t.me/alhim69, instagram.com/ververa, instagram.com/lobodaofficial

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Хто така Марічка Падалко Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка була в ефірі у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкин кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

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