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Дружина Позитива проговорилася, кого бачить хрещеним їхньої новонародженої доні

Анна Підгорна
15 квітня 2025, 02:32
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Юлія Сахневич підтвердила чутки, які ходять уже кілька місяців.
Олексій Завгородній та Юлія Сахневич із донькою
Дружина Позитива Завгороднього обрала хрещеного батька для доньки / колаж: Главред, фото: instagram.com/positiff, instagram.com/juli_sakhnevych

Стисло:

  • Наприкінці квітня доньці Positiff і Юлії Сахневич виповниться 4 місяці
  • Обговорюючи батьківство Завгороднього, Даніель Салем і Ліда Лі завели розмову про хрещених

Олексій Positiff Завгородній повністю занурився у батьківство - у соціальних мережах він охоче ділиться контентом із тримісячною донькою Марією, а за кадром з великим ентузіазмом займається домашніми справами. Про це в програмі "Світанок" на М1 розповів ведучий проєкту - шоумен, воїн і близький друг Позитива та його дружини Даніель Салем. Під час бесіди також з'ясувалося, що Юлія Сахневич, дружина Олексія, має намір запропонувати Салему стати хрещеним батьком малятка.

Завгородній розповів, що вони вже обговорювали це, але конкретних запитань поки що не ставили, а ведучий додав, що Юлія раніше в інтерв'ю заявила, що хрещеним Марійки стане дехто на ім'я "Даня".

відео дня

Тоді Ліда Лі прямо в ефірі зателефонувала Сахневич, і та підтвердила: Даня - це Даніель Салем. "Це мій партнер по танцях. Мій товариш, мій друг, з яким ми дуже тісно спілкуємося всією сім'єю. ... Бачите, як. Взяла і все спалила", - каже Юлія.

Даніель Салем гойдає на руках доньку Позитива та Юлії Сахневич
Даніель Салем заколисує на руках доньку Позитива і Юлії Сахневич / instagram.com/daniel_jihad_salem

Олексій Завгородній та Юлія Сахневич повідомили, що чекають на дитину, у листопаді 2024 року, а вперше стали батьками вже наприкінці грудня. Кілька тижнів вони приховували цю подію, щоб насолодитися своїм маленьким щастям наодинці.

Позитив і Юлія Сахневич із донькою Марією
Позитив і Юлія Сахневич із донькою Марією / instagram.com/positiff

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Хто такий Позитив?

Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Колишній учасник дуету "Время и Стекло". Співпрацював із Потапом і продюсерським центром MOZGI Entertainment. Брав участь у проєктах "Голос. Діти" (як зірковий тренер разом із Надею Дорофєєвою; 4 сезон) і "Танці з зірками-7".

Хто такий Даніель Салем?

Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проєктів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" і "Голос країни-10". Від початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів. Служив у складі спецпідрозділу авіарозвідки, зараз - у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" (позивний "Сойєр"). Був поранений і контужений.

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