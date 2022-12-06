До кожної бочки пропагандистська затичка: Симоньян влізла в скандал з Лаймою Вайкуле

Свою "авторитетну" думку пропагандистка висловила так безглуздо, що навіть смішно від подібних потуг дотепності.

Маргарита Симоньян підколола Вайкуле за висловлювання про Пугачову, яка годує РФ / instagram.com/laima_vaikule_official, t.me/margaritasimonyan

Латиська співачка Лайма Вайкуле різко засудила тих, хто цькує Аллу Пугачову і її сім'ю за антивоєнні висловлювання. Своє невдоволення Вайкуле висловила в інтерв'ю, в якому акцентувала увагу на тому, що радянська і російська естрада довгий час годувалася (і годується) за рахунок Примадонни.

Така ремарка Лайми розлютила всіх проросійськи налаштованих активістів, серед яких опинилася і Маргарита Симоньян - символ беззубої і безглуздої російської пропаганди.

За всіма правилами інтернет-троллінгу, який, безумовно, дуже підходить до образу інтелігентки та інтелектуалки, до якого пропагандистка так відчайдушно прагне, вона не змогла розкритикувати сенс сказаного Вайкуле, тому вирішила причепитися до формулювання.

"Згідно Лаймі Вайкуле, Лайма Вайкуле утримувала весь СРСР, а Пугачова - тільки Росію. Дівчатка, не побийтеся", - безглуздо пожартувала Симоньян на своєму Telegram-каналі.

/ t.me/margaritasimonyan

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