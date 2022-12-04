Лайма Вайкуле заступилася за Аллу Пугачову перед тими, хто ображає її в РФ / instagram.com/laima_vaikule_official

Співачка Алла Пугачова висловлювала антивоєнну позицію разом з чоловіком, шоуменом і коміком Максимом Галкіним, і близькою подругою - латиською співачкою Лаймою Вайкуле.

Вайкуле заявляє про підтримку України голосно і привселюдно, і не боїться йти наперекір натовпу, який почав ображати і цькувати Примадонну. Лайма переконана, що Пугачова подібного ставлення не заслуговує ні за яких обставин.

Свою думку вона висловила в інтерв'ю для шоу Щоденники знаменитостей, фрагмент якого з'явилися на їх офіційному Telegram-каналі. Вайкуле заявила, що Примадонна була, є і буде на російській естраді фігурою номер один.

"Алла утримувала всю Росію, яка зараз їй щось пред'являє. Ми стільки грошей заробили тоді для Радянського Союзу, що навіть соромно говорити і наша популярність... Я зараз про себе, Алла взагалі як людина, музикант на першому місці, нема про що і говорити", - каже Вайкуле.

Раніше Лайма Вайкуле розвіяла недавні чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якою перехворіла в кінці 80-их.

Нещодавно вона показала, як виглядає без головного убору - через постійні шапочки і хусточки поповзли плітки про те, що стан здоров'я Вайкуле залишає бажати кращого.

Інші новини: