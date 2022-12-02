Онук Ротару вперше висловився про ганебну втечу з України

Анатолій Євдокименко / скріншот

Онук Софії Ротару Анатолій, якого кілька місяців тому затримали на кордоні при спробі втечі з України, вже пробує себе в музиці і вже взяв сценічний псевдонім SHMN.

Зараз Анатолій влаштувався в Європі і хоче підкорити світ, а втечу з України він назвав вимушеною.

"Цей рік, безумовно, був найскладнішим у моєму житті, але також і найбільш трансформаційним, мушу сказати. Я змушений був покинути країну, щоб почати нове життя. Понад шість місяців жив життям справжнього кочівника, яка багато чому навчила мене, подарувала новий погляд на те, що відбувається", — зізнався 28-річний музикант в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, 7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. У супроводі поводиря-громадянина Молдови - чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні. Серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко-син і онук співачки Софії Ротару.

Також повідомлялося, що 28-річний Анатолій Євдокименко, старший онук легендарної української співачки Софії Ротару, після того, як оскандалився своєю невдалою втечею з України через Молдавський кордон, вийшов на зв'язок і виклав у Мережу новий альбом своїх пісень. Мама музиканта Світлана Євдокименко розхвалила сина і не посоромилася згадати про його "патріотизм"

Читайте також: