"Довелося випікати їх": Елтон Джон створив прикрасу зі своєї колінної чашечки

Елтон Джон після операції на колінній чашечці в 2024 році захотів використовувати частину своєї кістки для прикраси.

https://glavred.net/stars/prishlos-vypekat-ih-elton-dzhon-sozdal-ukrashenie-iz-svoey-kolennoy-chashechki-10735613.html Посилання скопійоване

Елтон Джон створив прикрасу зі своєї колінної чашечки / колаж: Главред, фото: instagram.com/eltonjohn

Коротко:

78-річний артист лікується від численних хвороб

Перетворення кістки на ювелірні вироби - це складний процес

Легендарний британський співак Елтон Джон перетворив власні колінні чашечки в елемент прикраси. Про це пише видання Mirror

Відзначається, що 78-річний артист протягом багатьох років боровся з низкою проблем зі здоров'ям.

відео дня

"У мене немає мигдалин, аденоїдів та апендикса. У мене немає простати. У мене немає правого стегна, лівого коліна або правого коліна. У мене діабет другого типу, я втратив зір", - підкреслював він.

Після операції на колінній чашечці в 2024 році виконавець захотів використовувати частину своєї кістки для прикраси.

"Коли мені видалили колінну чашечку, спочатку ліву, а потім праву, я запитав свого хірурга, чи можу я залишити колінну чашечку, що його досить здивувало. Потім я зателефонував дизайнеру ювелірних виробів Тео Феннеллу і попросив про допомогу", - зазначив Елтон.

Сам Феннелл зазначив, що перетворення кістки на ювелірні вироби - це досить складний процес. Однак він зміг втілити ідею зірки в життя.

"Нам довелося випікати їх, щоб висушити. Потім вони сиріють, як пемза, вони дуже пористі, тому довелося фарбувати їх ацетатом, а потім просто полірувати", - розповів ювелір.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, в якому стані Олег Винник. Співак досить часто згадував проблеми зі здоров'ям як причину його виїзду з України на початку повномасштабної війни. Друг Винника розкрив деталі діагнозу.

Також втікач Потап представив пісню про Батьківщину і тугу за домівкою. Під час війни виконавець виїхав з України і вирішив зайнятися розвитком нових проектів за кордоном.

Читайте також:

Про особу: Елтон Джон Елтон Джон – британський музикант, співак, композитор, командор Ордена Британської імперії. Він творить у жанрах рок, поп-рок, глем-рок, софт-рок, ритм-енд-блюз. Володар п'яти "Греммі" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двох "Золотих глобусів" (1995, 2020), двох "Оскарів" (1995, 2020), "Тоні" (2000) і "Емі" (2024). Як повідомляє Вікіпедія, Елтон Джон - один з найуспішніших рок-виконавців Великої Британії. За всю свою кар'єру він продав у США та Великій Британії більше альбомів, ніж будь-який інший британський соло-виконавець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред