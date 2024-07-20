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Множинні пухлини: ще одну популярну російську актрису госпіталізовано з невтішним діагнозом

Олена Кюпелі
20 липня 2024, 23:06
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Російська актриса Марія Аронова потрапила до лікарні з пухлинами.
У Марії Аронової діагностували пухлини
У Марії Аронової діагностували пухлини / Колаж Главред, фото Mash, yandex

Популярна російська акторка Марія Аронова, яка здобула популярність завдяки ролям у серіалах "Солдати", "Зупинка на вимогу" і "Вісімдесяті", потрапила в Боткінську лікарню із загостренням остеохондрозу хребта.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, під час обстеження лікарі знайшли множинні доброякісні утворення мозкових оболонок - менінгіоми.

Повідомляється, що хірурги не збираються їх видаляти, оскільки здоров'ю вони не загрожують.

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Хто така Марія Аронова

Марія Аронова - російська актриса. У 2017 році потрапила в базу українського сайту "Миротворець" після відвідування Криму. "Це дуже сумно. Я ніколи не приховувала, що якщо мені поставили б запитання про те, де б я хотіла і могла б жити, то це було б місто Київ. Я дуже сумую за Києвом, шалено люблю Україну. У мене там дуже багато друзів", - зазначила актриса.

Артистка заявила, що нічого не розуміє в політиці, і висловила жаль, що тепер не може відвідати Україну і приїхати на могилу українського кінорежисера Максима Паперника, з яким вона багато працювала в Києві.

Лікарям Аронова скаржилася на посилення ниючого болю в ділянці попереку, який з'явився п'ять років тому. У 2017 році в ЗМІ з'являлися повідомлення, що в актриси знайшли рак, але та інформацію не спростувала і не підтвердила.

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Нагадаємо, 1 червня в терористичній Росії поховали популярну російську актрису Анастасію Заворотнюк. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, кому перепаде спадок зірки. Відомо, що щойно акторка дізналася про хворобу, вона подбала про спадщину.

Раніше, зрадниця Лоліта потрапила в новий скандал і тепер на шахрайку, яка втягнула співачку в аферу, чекає в'язниця.

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