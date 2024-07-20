Множинні пухлини: ще одну популярну російську актрису госпіталізовано з невтішним діагнозом

Російська актриса Марія Аронова потрапила до лікарні з пухлинами.

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У Марії Аронової діагностували пухлини / Колаж Главред, фото Mash, yandex

Популярна російська акторка Марія Аронова, яка здобула популярність завдяки ролям у серіалах "Солдати", "Зупинка на вимогу" і "Вісімдесяті", потрапила в Боткінську лікарню із загостренням остеохондрозу хребта.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, під час обстеження лікарі знайшли множинні доброякісні утворення мозкових оболонок - менінгіоми.

Повідомляється, що хірурги не збираються їх видаляти, оскільки здоров'ю вони не загрожують.

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Хто така Марія Аронова Марія Аронова - російська актриса. У 2017 році потрапила в базу українського сайту "Миротворець" після відвідування Криму. "Це дуже сумно. Я ніколи не приховувала, що якщо мені поставили б запитання про те, де б я хотіла і могла б жити, то це було б місто Київ. Я дуже сумую за Києвом, шалено люблю Україну. У мене там дуже багато друзів", - зазначила актриса. Артистка заявила, що нічого не розуміє в політиці, і висловила жаль, що тепер не може відвідати Україну і приїхати на могилу українського кінорежисера Максима Паперника, з яким вона багато працювала в Києві.

Лікарям Аронова скаржилася на посилення ниючого болю в ділянці попереку, який з'явився п'ять років тому. У 2017 році в ЗМІ з'являлися повідомлення, що в актриси знайшли рак, але та інформацію не спростувала і не підтвердила.

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