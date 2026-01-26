"Низько схиляю голову": помер відомий український поет і публіцист

Володимир Базилевський - автор багатьох книжок та лавреат Шевченківської премії.

Пішов з життя Володимир Базилевський / колаж: Главред, фото: wiki.library.kr.ua

Поету було 88 років

Остання книга поета вийде друком у видавництві "Ліра-К"

Пішов з життя український поет, публіцист, літературний критик і перекладач, лавреат Шевченківської премії Володимир Базилевський. Йому було 88 років. Поет помер 21 січня 2026 року.

Про це повідомив голова Національної спілки письменників України (НСПУ) Михайло Сидоржевський, посилаючись на доньку поета.

"Світла пам'ять і царство небесне, шановний Володимире Олександровичу. Низько схиляю голову перед вашим великим талантом і небайдужим до правди і добра серцем. Від імені НСПУ висловлюю щирі співчуття рідним і близьким в їхньому горі", – написав Сидоржевський.

Він також додав, що на прохання автора написав передмову до його останньої книги. Очікують, що книга вийде друком у видавництві "Ліра-К".

Останні втрати української інтелігенції

Відзначимо, як повідомляв Главред, раніше стало відомо про смерть 24-річного українського режисера Сергія Сасіна. На сторінці Сергія з'явилося поетичне послання від його брата Назарія. Саме він розповів шанувальникам і знайомим про смерть близької людини і повідомив, що до останнього перебував поруч з братом.

11 січня стало відомо про смерть відомої української камерної співачки, солістки Національної філармонії України Тамари Калустян. Вона померла у віці 100 років.

Про персону: Володимир Базилевський Володимир Базилевський народився 14 серпня 1937 року в селі Байдакове Кіровоградської області. Закінчив філологічний факультет Одеського університету. Працював кореспондентом газет "Чорноморська комуна", "Кіровоградська правда", старшим редактором видавництва "Промінь", керівником літературної студії "Сівач". Друкувався з 1954 року. Базилевський написав поетичні книжки "Поклик простору", "Допоки музика звучить", "Чуття землі небесне", "Колодязь" тощо. Також у доробку письменника книжки критичної прози: "І зав'язь дум, і вільний лет пера", "Лук Одіссеїв", "Холодний душ історії" та публіцистики "Ці довгі сурові зими".

