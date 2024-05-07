Відома українська співачка розповіла про тюремне ув'язнення

Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) у 15 років потрапила в поліцію і могла сісти до в'язниці через контрабанду. Про це артистка розповіла на шоу "Пісня мого життя".
Решетняк поділилася гіркими спогадами про важке дитинство: у сім'ї крім неї було ще троє дітей. Щоб прогодувати всіх, її мама возила до Польщі та продавала контрабандні товари. Одного разу юна Таянна вирішила допомогти мамі й вирушила за кордон разом із нею.
У Перемишлі польська поліція проводила рейд - усіх забрали з поїзда і відвезли до поліцейської дільниці. "Я взагалі не розуміла, що відбувається. Тоді було дуже страшно, мене ще така злість брала: хіба ви не розумієте, що ми їздимо не від того, що нам класно, а тому що нам потрібно заробити гроші, щоб якось жити", - зізнається співачка.
Однак у відділенні Тетяну та її маму врятував голос майбутньої співачки та пісня Bon Jovi - It's my life. "Нас привезли до відділку. Пам'ятаю, сидить переді мною поліцейський, щось виписує. Я питаю: "Що вам заспівати?" І оскільки я дуже любила Bon Jovi, обрала пісню It's my life. І я її заспівала не по-рокерськи, а дуже ніжно зі своєю манерою. Дивлюсь на поліцейського, а він плаче, збирає цей папір і викидає у смітник. Дивлюсь на маму, мама - на мене. Ми ті шкарпетки, ті сигарети впаковуємо назад у валізу. Вони паспорти віддали, запитали, куди їдемо, і допомогли нам вибратися звідти", - поділилася неймовірною історією Tayanna.
Хто така Tayanna?
Tayanna (справжнє ім'я - Тетяна Решетняк) - українська співачка, автор-виконавець. Колишня солістка гурту "Гарячий шоколад". Брала участь у Нацвідборах на Євробачення від України в 2017 і 2018 роках, а також у проєктах "Голос країни" (4 і 5 сезон) і "Танці з зірками" (6 сезон). У 2019-2020 була ведучою проєкту "ЖВЛ" на 1+1.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше стало відомо, що українська ведуча та громадська діячка Катя Осадча потрапила до лікарні. Вона показала себе під крапельницями в лікарняній палаті.
Також співачка Тоня Матвієнко здивувала фанатів звісткою про батька, який після смерті легендарної Ніни Митрофанівни Матвієнко не міг знайти собі місця.
Читайте також:
- Мер Кличко відверто відповів на запитання про стосунки з екс-дружиною
- Популярна українська співачка оголосила про третю вагітність
- "Залежності, комплекси і страшні наслідки": Цимбалару розповіла про РПП
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред