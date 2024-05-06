"Висновок - берегти себе": Катя Осадча потрапила до лікарні

Популярна ведуча зізналася, чому ходить із забинтованою рукою.

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Катя Осадча новини - Катю Осадчу госпіталізували / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Українська ведуча, модель і громадська діячка Катя Осадча у своєму блозі в Instagram не на жарт налякала підписників - дедалі частіше в кадрі вона почала з'являтися з перебинтованим передпліччям. Від прямих відповідей на запитання, що ж з нею сталося, Осадча ухилялася.

Однак тепер, коли її стан, вочевидь, стабілізувався, вона розповіла, що загриміла в лікарню. Кілька днів ведуча провела під крапельницями в лікарняній палаті. Головною розвагою її в той момент було спостерігати у вікно за здоровими і щасливими людьми.

Осадча показала знімки з лікарні - нічні коридори, руку з катетером, чоловіка, який приходив її провідати. Бездіяльність засмучувала Катю, але робота на виснаження, судячи зі слів ведучої, стала одним із чинників її госпіталізації.

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"Ви питали про бинт на руці, розповідаю. Вдруге в житті (перший був в три роки) лежала в лікарні. Висновок - берегти себе. Стежте за своїм станом, своїм здоров’ям, не нехтуйте зайвий раз звернутися до лікаря. Тиждень лікарняний. Дякую неймовірним лікарям, медсестрам і всім хто турбувався, лікував і переживав", - написала Катя Осадча у своєму блозі.

Катя Осадча новини - Катю Осадчу госпіталізували / instagram.com/kosadcha

Хто така Катя Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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Раніше стало відомо, що відома українська співачка Альона Омаргалієва втратила дитину. Артистка, яка вже виховує сина, зізналася, що минулого літа в неї стався викидень.

Також український ведучий Володимир Остапчук розповів, що загримів до лікарні з "емоційним" діагнозом. Карету швидкої допомоги він викликав цілих три рази.

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