Розлучення Алсу й Абрамова: стало відомо, що зробив чоловік співачки

Російські ЗМІ розсекретили причину розлучення російської співачки Алсу Абрамової з її чоловіком Яном.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Алсу була незадоволена своїм чоловіком уже давно. На тлі чуток про зради Абрамова, він практично не жив удома, а з'являвся там "наїздами".
Саме ця ситуація не влаштовувала співачку Алсу і вона довгий час нібито терпіла. Однак тепер Алсу прийняла остаточне рішення припинити шлюб, який тривав 18 років.
"Наразі вони не живуть разом понад півроку, - розповіли виданню в оточенні пари. - Ян давно з'являвся в сімейному гніздечку тільки наїздами. І Алсу з таким станом справ була абсолютно не згодна. Постійні скандали нічого не змінювали, тому вона вирішила завершити ці стосунки. Які все одно зайшли в глухий кут".
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Нагадаємо, раніше російська співачка Алсу, яка також як і багато зірок мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаеля, якого вона приховує від публіки майже 7 років.
Нагадаємо, раніше дочка Любові Успенської кардинально змінила свою зовнішність. Не обійшлося без втручання пластичних хірургів. Багато хто вважав, що вона хоче бути схожою на Алсу.
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