"Кольнувся": чоловіка Алсу не впізнали після розлучення

Коротко:
- Який вигляд має чоловік Алсу після розлучення
- Що він із собою зробив
Чоловік російської співачки Алсу, яка мовчить про військове і жорстоке вторгнення Росії в Україну, вперше після скандального розлучення зі співачкою, з'явився на публіці.
Російські пропагандистські ЗМІ одразу ж написали, що Абрамов переживає кризу середнього віку, що він змінив імідж і навіть відколовся омолоджувальними препаратами.
У новому образі Абрамов прийшов на закриту прем'єру кліпу Філіпа Кіркорова "Везувій". Багато хто відзначив, що він виглядає зовсім інакше: 47-річний бізнесмен відростив бороду і змінив стрижку. У соцмережах уже порівняли його зі Стасом Михайловим.
Пропагандисти також процитували коментаторів із мережі. "Ось який вигляд має криза середнього віку у чоловіків", "Прям приторно-солодкуватий став", "Беру назад слова про покращення Алсу, все у неї окей після розлучення", - пишуть коментатори.
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Як раніше писав Главред, співачка Алсу уклала мирову угоду з колишнім чоловіком Яном Абрамовим. Про це повідомив її адвокат Андрій Крючков у бесіді з російським пропагандистським каналом.
Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.
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Хто така Алсу
Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.
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