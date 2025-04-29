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"Кольнувся": чоловіка Алсу не впізнали після розлучення

Олена Кюпелі
29 квітня 2025, 15:23
87
У мережі обговорюють новий холостяцький образ Яна Абрамова.
Алсу розлучається з Яном Абрамовим
Алсу розлучилася з Яном Абрамовим / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Коротко:

  • Який вигляд має чоловік Алсу після розлучення
  • Що він із собою зробив

Чоловік російської співачки Алсу, яка мовчить про військове і жорстоке вторгнення Росії в Україну, вперше після скандального розлучення зі співачкою, з'явився на публіці.

Російські пропагандистські ЗМІ одразу ж написали, що Абрамов переживає кризу середнього віку, що він змінив імідж і навіть відколовся омолоджувальними препаратами.

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Яна Абрамова підозрювали в операціях
Яна Абрамова запідозрили в операціях / Фото скріншот Світський хронік

У новому образі Абрамов прийшов на закриту прем'єру кліпу Філіпа Кіркорова "Везувій". Багато хто відзначив, що він виглядає зовсім інакше: 47-річний бізнесмен відростив бороду і змінив стрижку. У соцмережах уже порівняли його зі Стасом Михайловим.

Муж Алсу до развода
Чоловік Алсу до розлучення / Фото Дзен

Пропагандисти також процитували коментаторів із мережі. "Ось який вигляд має криза середнього віку у чоловіків", "Прям приторно-солодкуватий став", "Беру назад слова про покращення Алсу, все у неї окей після розлучення", - пишуть коментатори.

Абрамов розлучився з Алсу
Абрамов розлучився з Алсу / Фото Дзен

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, співачка Алсу уклала мирову угоду з колишнім чоловіком Яном Абрамовим. Про це повідомив її адвокат Андрій Крючков у бесіді з російським пропагандистським каналом.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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Хто така Алсу

Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

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