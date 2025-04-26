Українська співачка стала жертвою шахраїв

Ірина Федишин розповіла про шахрайську схему, яку придумали аферисти.

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Ірина Федишин / колаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Коротко:

Що сталося у співачки

Про яку злочинну схему вона розповіла

Співачка Ірина Федишин розповіла про шахраїв, які наживаються на горі українців.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, шахраї, прикриваючись представниками її благодійного фонду, телефонують бійцям ЗСУ і вимагають гроші за передані автомобілі.

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Співачка обурено відповіла, що всю допомогу вона надає абсолютно безоплатно.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

"Шахраї телефонують нашим захисникам, обіцяють їм машини, а потім вимагають гроші за ці машини, паливо та інші послуги. Хочу наголосити, що благодійний фонд Ірини Федишин ніколи не вимагає жодних коштів від військових. Усі 368 машин ми віддали нашим захисникам абсолютно безкоштовно і особисто в руки, без жодних посередників", - сказала артистка.

Вона також додала, що потрібно бути обережними з телефонними номерами, які військові залишають у коментарях.

"Ще одне дуже важливе зауваження: ми бачимо, що багато військових залишають свої телефонні номери в коментарях - часто не під нашими офіційними постами, а під публікаціями інших людей, які просто поширюють інформацію. І саме ці номери можуть потрапляти до рук шахраїв. І тим, хто стоїть за цими махінаціями, хочу сказати: ми цю справу так не залишимо. Ви торкаєтеся святих речей - допомоги нашим захисникам. І за це доведеться відповідати", - додала вона.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

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Хто така Ірина Федишин? Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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