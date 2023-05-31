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"Хочеться вірити в сильну армію": Анастасія Волочкова стала корегувальницею ЗСУ

Анна Підгорна
31 травня 2023, 21:06 оновлено 31 травня, 21:06
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Балерина-путіністка "засвітила" одну з російських військових частин під час атаки дронами по Москві.
Анастасія Волочкова, атака дронів на Москву
Анастасія Волочкова розповіла в мережі про військову частину біля свого будинку після атаки дронів на Москву / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art, скріншот

Через атаку дронами москви і підмосков'я не спали 30 травня багато жителів столиці країни-окупанта. Серед них виявилася і скандальна балерина Анастасія Волочкова, яка поспішила поскаржитися на поганий сон через дрони на своїй сторінці в Instagram. На відео вона пораділа, що недалеко від її будинку знаходиться військова частина.

Пораділа і спільнота InformNapalm, яка подякувало горе-танцівниці за вдалу роботу коригувальника: в мережі виявили точну адресу Волочкової, завдяки чому вдалося вичислити місце розташування тієї самої військової частини, про яку вона говорила.

"Завдяки цим даним ми встановили, що будинок Волочкової розташований на відстані 1,5 км від російської в/ч 11105-2 (інженерний батальйон, архів), що дислокується за адресою: Московська обл., Інженерний-1.). Волочкова вчергове показала, що вміє "сідати на шпагат", - повідомляє InformNapalm.

Російська військова частина була виявлена завдяки роботі коректувальниці Волочкової
Російська військова частина була виявлена завдяки роботі корегувальниці Волочкової / t.me/informnapalm

Пізніше відео, яким вона допомогла українській розвідці, балерина-путіністка видалила. Але записала новий жалібний ролик, на цей раз більш обережний, в якому закликала "сподіватися на російську армію", хоча оптимізму і впевненості в формулюваннях пропагандистці все ж не вистачало.

"Звичайно, це страшна ситуація. Хочеться вірити в те, що у нас дійсно сильна і потужна армія, що ми можемо бути в безпеці і ми під охороною. І потрібно на це сподіватися насправді", - видала Анастасія Волочкова.

Масована атака дронів на Москву

Нагадаємо, Москва в ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів потрапили в багатоповерхівки.

Зокрема, один з дронів потрапив в 15-поверхівку в Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також наголошується, що попадання в багатоповерхівки з незначними ушкодженнями були на Профспілковій вулиці і Ленінському проспекті в Москві.

На атаку дронами по Москві відразу відреагували росіяни в соцмережах. Частина з них почала писати про "діряве російське ППО". Частина росіян почала панікувати і писати, що скоро Москва стане найнебезпечнішим містом в країні-агресорі Росії. Однак деякі почали закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку більш потужною зброєю і знищувати українців. Хтось закликав знищити Київ вщент.

Пізніше стало відомо, що в епіцентрі атаки дронів опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ. Один з дронів не долетів всього 3 км до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Також безпілотники помітили недалеко від місць проживання Шойгу та іншої еліти країни-агресора Росії.

Дивіться відео про атаку безпілотників на Москву:

Інші новини про атаку дронів на Москву 30 травня:

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