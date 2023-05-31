Обмежені можливості для помсти: чому Путін применшив значення атаки дронів на Москву

Путін натякнув, що удар безпілотників по Москві був відповіддю Києва на російські удари. При цьому РФ не потрібно реагувати "на подальші українські провокації".

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Володимир Путін спробував знизити значення атаки дронів на Москву 30 травня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву 30 травня, щоб приховати той факт, що у країни-агресора обмежені можливості для "відповіді" Україні, якій Кремль приписує відповідальність за наліт БПЛА. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

У РФ заявили, що 30 травня Україна завдала серію ударів БПЛА по Москві, оскільки російські війська знову атакували нашу країну іранськими дронами-камікадзе Shahed, йдеться у звіті ISW.

Глава Кремля спробував применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб "не розкривати обмежені можливості, які у нього є, щоб помститися Україні".

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Путін заявив, що війська РФ нібито завдали удару по штаб-квартирі української військової розвідки "два-три дні тому", і що Росармія продовжують реагувати на "війну України проти Донбасу", завдаючи ударів по українській "військовій інфраструктурі".

Президент країни-агресора натякнув, що удар безпілотників по Москві був відповіддю Києва на російські удари.

Акцент Путіна на минулих і поточних ракетних ударах, ймовірно, є спробою показати, що РФ вже активно вживає заходів у відповідь та їй не потрібно реагувати "на подальші українські провокації", вважають експерти.

"Путін послідовно реагував на справжні й передбачувані дії України, віддаючи накази про масовані ракетні та безпілотні кампанії, ймовірно, через нездатність російських військ домогтися будь-яких вирішальних результатів на полі бою",-йдеться у публікації.

Атака дронів на Москву 30 травня

Ранок 30 травня почався для жителів Москви та Підмосков'я з вибухів - на столицю країни-агресора Росії була здійснена масова атака безпілотниками. Повідомлялося про декілька влучань у багатоповерхівки - будинки отримали незначні пошкодження. Як розповів мер Москви Сергій Собянін, до медиків звернулися лише дві людини з несерйозними травмами.

Всього російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про 25 дронів, які вдарили по Москві. Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Україна запустила 32 безпілотники.

У свою чергу, в Міноборони РФ заявили, що Москва була атакована за допомогою 8 безпілотників вранці 30 травня. 5 дронів вони нібито збили, а ще 3 - придушили за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

В епіцентрі атаки дронів опинилися Маєтки путінської еліти. Зокрема, один з безпілотників впав в селищі Іллінське – всього в 3 кілометрах від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни в соцмережах. Частина з них почала писати про "діряву російську ППО". Дехто почав закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку потужнішою зброєю та знищувати українців.

Російський диктатор Володимир Путін похвалив роботу ППО попри атаку безпілотників на Москву та Московську область, яка відбулася 30 травня.

"По-перше, хочу сказати, що система ППО Москви відпрацювала штатно і задовільно, хоча є над чим працювати", – заявив диктатор.

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