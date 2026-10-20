Найприбутковіший хіт та розцінки на послуги: одкровення українського продюсера

Український музичний продюсер назвав найприбутковіший хіт і розповів, скільки коштують його послуги.

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Український музичний продюсер назвав найприбутковіший хіт / колаж: Главред, фото: instagram.com/borodin__maksim, instagram.com/vadimlisa

Коротко:

Особливе місце в кар’єрі Лисиці займає пісня "Якби не ти" Максима Бородіна

Композиція набрала понад 80 мільйонів переглядів на YouTube

Український музичний продюсер Вадим Лисиця розповів, який музичний проєкт приніс йому найбільший заробіток, а також розкрив вартість своїх послуг. Найуспішнішим з фінансової точки зору стала співпраця зі співаком Максимом Бородіним.

Про це продюсер повідомив в інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром", де також поділився подробицями роботи над популярними композиціями.

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За словами Лисиці, особливе місце в його кар’єрі посідає пісня "Якби не ти" у виконанні Максима Бородіна. Композиція набрала понад 80 мільйонів переглядів на YouTube і сприяла зростанню концертної активності артиста.

"Максим Бородін і пісня "Якби не ти". Це суперхіт. Там, здається, понад 80 млн переглядів на YouTube. Дуже щільний великий трафік. Вона забезпечила Максиму велику кількість концертів. А оскільки ми з ним партнери, то разом заробляємо", - розповів продюсер у розмові з Анною Севастьяновою.

Крім того, Лисиця пояснив, скільки сьогодні коштують його послуги. Він зазначив, що сума залежить від складності роботи, тому під час обговорення співпраці правильніше говорити про бюджет проєкту, а не про фіксований гонорар.

"Тут правильно говорити не про гонорар, а про бюджет. Він коливається від 80 тис. грн до 150 тис. грн у наш час. Все залежить від складності", - пояснив музикант.

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Раніше Главред повідомляв, що Вадим Лисиця відверто висловився про спілкування з екс-коханою Оленою Тополею. У новому інтерв'ю продюсер розповів, що через 16 років після розриву їм вдалося повністю вирішити всі давні конфлікти.

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Про особу: Вадим Лисиця Вадим Вадимович Лисиця (нар. 2 серпня 1975 р., Запоріжжя) - продюсер, саундпродюсер, аранжувальник, звукорежисер, музичний продюсер шоу "Х-фактор" (сезон 9) та "Х-фактор" (сезон 10). Був продюсером саундтреку "Найкращий день" до фільму "Скажене весілля" - дуетної пісні, виконаної Потапом та Олегом Винником у 2018 році. А також "Свят! Свят! Свят!" - офіційного саундтреку, виконаного Потапом, Олегом Винником та Ольгою Поляковою до фільму "Скажене весілля 2".

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