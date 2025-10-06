"Губа не дура": дочка путініста Кіркорова налякала батька раптовою вимогою

Дочка Філіпа Кіркорова почала тринькати статки батька.

У Філіпа Кіркорова проблеми з дочкою Аллою-Вікторією / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

Дочка Філіпа Кіркорова звернулася до батька

Алла-Вікторія чекає від батька дорогий подарунок

Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує російське терористичне вторгнення в Україну, почав нарікати на свою доньку, яку нещодавно забрав із Дубая. Про свої претензії до спадкоємиці він розповів в інтерв'ю росЗМІ.

Виявилося, що Алла-Вікторія почала просити у співака дорогі подарунки, які сам Кіркоров вважає надмірностями. Нещодавно вона звернулася до батька з проханням купити їй дорогі чоботи.

відео дня

"Якраз ось дочка принесла якусь картинку з чобітьми утрамодними. Подивився на ціну - жахнувся, десь 2.5 тисячі доларів", - поскаржився путініст.

Філіп Кіркоров здивований запитами дочки / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

У відповідь журналіст зазначив, що у дівчинки "губа не дура". Що цікаво, Філіп, який сам полюбляє одягатися у зухвалий брендовий одяг, не поспішає балувати дітей. Він почав скаржитися, що подібні замашки з'явилися після переїзду доньки до Москви.

"Вона скромна дівчинка завжди була, вона ніколи не купувала брендові речі. А тут ось 14 років скоро", - поділився Кіркоров.

Алла-Вікторія вимагає від Філіпа Кіркорова дорогі подарунки / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - діти

Філіп Кіркоров виховує двох дітей - доньку Аллу-Вікторію та сина Мартіна. Їх народила сурогатна мати, особистість якої артист воліє не розкривати. Дівчинку він назвав на честь своєї колишньої дружини Алли Пугачової, а хлопчика - на честь діда. Кіркоров неодноразово зазначав, що діти - його головне щастя, і намагається проводити з ними якомога більше часу.

Раніше Главред повідомляв, що дочка співака-путініста Філіпа Кіркорова розсекретила, кого вона називає мамою. Алла-Вікторія опублікувала в особистому блозі відео, де розкрила цю таємницю. Дочка Кіркорова назвала своєю мамою Наталю Єфремову.

Також російський співак Філіп Кіркоров готує собі місце в сімейному склепі. Кіркоров має намір перепоховати останки родичів у сімейному склепі. Друзі путініста зазначили, що після смерті батька Кіркоров частіше замислюється про смерть і хоче бути готовим.

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

