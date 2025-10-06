Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Губа не дура": дочка путініста Кіркорова налякала батька раптовою вимогою

Христина Трохимчук
6 жовтня 2025, 11:36оновлено 6 жовтня, 12:49
99
Дочка Філіпа Кіркорова почала тринькати статки батька.
Філіп Кіркоров
У Філіпа Кіркорова проблеми з дочкою Аллою-Вікторією / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

  • Дочка Філіпа Кіркорова звернулася до батька
  • Алла-Вікторія чекає від батька дорогий подарунок

Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує російське терористичне вторгнення в Україну, почав нарікати на свою доньку, яку нещодавно забрав із Дубая. Про свої претензії до спадкоємиці він розповів в інтерв'ю росЗМІ.

Виявилося, що Алла-Вікторія почала просити у співака дорогі подарунки, які сам Кіркоров вважає надмірностями. Нещодавно вона звернулася до батька з проханням купити їй дорогі чоботи.

відео дня

"Якраз ось дочка принесла якусь картинку з чобітьми утрамодними. Подивився на ціну - жахнувся, десь 2.5 тисячі доларів", - поскаржився путініст.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров здивований запитами дочки / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

У відповідь журналіст зазначив, що у дівчинки "губа не дура". Що цікаво, Філіп, який сам полюбляє одягатися у зухвалий брендовий одяг, не поспішає балувати дітей. Він почав скаржитися, що подібні замашки з'явилися після переїзду доньки до Москви.

"Вона скромна дівчинка завжди була, вона ніколи не купувала брендові речі. А тут ось 14 років скоро", - поділився Кіркоров.

Алла-Вікторія
Алла-Вікторія вимагає від Філіпа Кіркорова дорогі подарунки / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - діти

Філіп Кіркоров виховує двох дітей - доньку Аллу-Вікторію та сина Мартіна. Їх народила сурогатна мати, особистість якої артист воліє не розкривати. Дівчинку він назвав на честь своєї колишньої дружини Алли Пугачової, а хлопчика - на честь діда. Кіркоров неодноразово зазначав, що діти - його головне щастя, і намагається проводити з ними якомога більше часу.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що дочка співака-путініста Філіпа Кіркорова розсекретила, кого вона називає мамою. Алла-Вікторія опублікувала в особистому блозі відео, де розкрила цю таємницю. Дочка Кіркорова назвала своєю мамою Наталю Єфремову.

Також російський співак Філіп Кіркоров готує собі місце в сімейному склепі. Кіркоров має намір перепоховати останки родичів у сімейному склепі. Друзі путініста зазначили, що після смерті батька Кіркоров частіше замислюється про смерть і хоче бути готовим.

Вас може зацікавити:

Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиці

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиці

12:32Україна
Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:51Війна
Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсію

Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсію

11:04Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Останні новини

13:09

Меркель осоромилася звинуваченням Польщі та країн Балтії у війні РФ з Україною

13:05

"Уже сил немає": зрадниця Лоліта Мілявська опинилася на межі

13:04

Олесь Санін та Акім Галімов анонсували канадсько-український документальний фільм до 35 річчя Незалежності

12:57

"Моя перша пропозиція": відома українська акторка вдруге виходить заміж

12:52

Гірко молодятам: Даша Квіткова натякнула на весілля з Володимиром Бражком

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - БондарєвПутін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв
12:38

"Віддаю чотири області та Крим": Арестович розповів Собчак про свій "мирний план"Відео

12:37

Фінальний кадр знято: завершилися зйомки пригодницького серіалу 2+2 "Виговський"

12:32

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиціВідео

11:55

Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причинуВідео

Реклама
11:51

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:36

"Губа не дура": дочка путініста Кіркорова налякала батька раптовою вимогою

11:04

Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсіюВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

11:00

Федерація роботодавців України: як державні програми відновлюють машинобудування і створюють робочі місця актуально

10:56

У Запоріжжі пролунали вибухи, над містом - дим: РФ атакувала підприємство

10:46

Ціни на яйця підскочили: українці дізналися нову вартість у супермаркетах

10:44

Справжні перфекціоністи: 4 знаки зодіаку, у яких має бути все ідеально

10:28

Над Україною зійде "Урожайний супермісяць": коли милуватися приголомшливим явищем

10:23

Українців штрафуватимуть за літню гуму: коли "перевзуватися"

10:19

"Руку не відчуваю": путіністка Успенська показалася після складної операції

Реклама
10:09

Ціни спустошують гаманець: в Україні подорожчав ряд популярних продуктів

09:56

РФ атакує Україну ударними дронами з новою стратегією: у Le Monde дізналися деталі

09:49

Ось він зв'язок з Ані Лорак: Мурат Налчаджиоглу в люті від того, що відбувається

09:23

РФ атакувала промисловий об’єкт та енергетику – виникла пожежа, деталі

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 жовтня (оновлюється)

09:16

РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждаліФото

08:41

Повний місяць у жовтні 2025 року принесе 3 знакам зодіаку великий куш: хто щасливчик

08:37

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:27

Ефективність РФ на фронті впаде: в ISW сказали, що потрібно зробити ЗСУ

08:23

Вибухи прогриміли в РФ: під удар потрапив стратегічний завод у ДзержинськуВідео

07:56

Невразливі для РЕБ: Краматорськ був уперше атакований FPV-дроном на оптоволокніФото

06:55

У Криму - потужні вибухи: горить нафтобаза, атаковано військову частинуВідео

06:22

РПЦ втомилася від себе самої - просить кликати повним ім'ямПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці, де хлопчик будує пісочні замки, за 31 с

05:00

Все у вогні, скрізь руїни: страшні кадри з першими хвилинами після удару по Львівщині

04:03

"Частина стратегії": політолог пояснив появу дронів РФ над Європою, чого чекатиВідео

03:30

Космічний прорив: місія на Місяць розкриє неймовірну загадку цивілізації

02:37

Не пропустіть свій шанс: названо найвдаліші дні жовтня для кожного знака зодіаку

02:09

Ворог змінив тактику на фронті: у Генштабі розповіли важливий нюанс

01:30

Роман Сасанчин хоче забрати до себе доньку після розлучення - як відреагувала ексдружина

Реклама
01:06

"Чого ти не йдеш грати": Караваєв жорстко "наїхав" на фаната після невдалого матчуВідео

00:25

"Стратегічна мета Росії": генерал розкрив секрет масованих ударів по Україні

00:19

Майже два десятки дронів: Харків під масованою атакою дронів, є постраждалі

05 жовтня, неділя
23:47

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

23:16

Небезпечніше за кригу: яку пастку насправді приховує опале листя для водіїв

23:06

Бєлгородська область у блекауті: ракета влупила по російській енергетиціВідео

22:22

Для ударів по НПЗ РФ Україна вже використовує "Фламінго" - The Economist

22:06

Китай допомагав Росії бити по Львівщині: ракети і дрони наводились супутниками

21:57

Зимовий сон без шкідників: ефективні методи обробки саду після опадання листяВідео

21:08

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим Галкін
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти