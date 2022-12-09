Галкін повів Пугачову святкувати возз’єднання після тривалої розлуки і показав відео

Співачка Алла Пугачова і російський гуморист Максим Галкін тривалий час не бачилися, тому що останній довго їздив по різних країнах світу з гастролями. Лише нещодавно пара возз’єдналася після довгої розлуки.
Галкін вирішив показати, як вони відсвяткували возз’єднання. Незадовго після повернення гумориста до сім’ї він зі своєю дружиною вирушили на концерт легендарного гурту "Би-2", який відбувався у Тель-Авіві (Ізраїль). Відео з концерту він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Фантастичний концерт "Би-2" вчора (8 грудня – ред.) у Тель-Авіві! На одному подиху глядачі та мегаталановиті музиканти. Хіти та нові пісні з нового альбому. Пісня "Алілуя" буде тепер у моєму плейлисті. Дякую, хлопці, за незабутній вечір", – написав Галкін.
Зіркове подружжя перебувало у VIP-ложі. Коли на екрані позаду гурту "Би-2" під час одного з виступів транслювалося live-відео, там показали і Пугачову з Галкіним, на що аудиторія бурхливо позитивно відреагувала. А пара при цьому помахала глядачам руками.
Також на концерті був присутній Андрій Макаревич, якого, як і Галкіна, визнали іноагентом в РФ через його антивоєнну позицію. Макаревич виконав соло на гітарі під час однієї з пісень "Би-2".
Раніше Галкін розповів про те, що його ім'я активно використовують аферисти для виманювання грошей у його колег, друзів та інших знайомих. Виявилося, що шахраї пишуть "жертвам" від імені Галкіна і Пугачової та просять перерахувати гроші.
Нагадаємо, у Росії намагаються довести, що громадянство Ізраїлю Галкін та його сім'я отримали незаконно. Російські пропагандистські ЗМІ "розносять" псевдорозслідування одного з проросійських журналістів, згідно з яким паспорти Землі обітованої у Пугачової та Галкіна потрібно відібрати, а самих артистів вислати з країни.
Читайте також:
- Орбакайте, яка мовчить про війну, поплатилася за сміливість Пугачової
- "Дякую Господу! Мрію скоріше почути слово " Мама!": Наталія Могилевська поділилася особистою новиною
- Соліст Backstreet Boys Нік Картер звинувачений у зґвалтуванні 17-річної дівчинки з інвалідністю