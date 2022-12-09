Галкін повів Пугачову святкувати возз’єднання після тривалої розлуки і показав відео

Гуморист тривалий час не був вдома, і лише нещодавно повернувся. Вони з Пугачовою вирішили це відсвяткувати особливим способом.

Пугачова і Галкін особливим способом відсвяткували возз’єднання після тривалої розлуки/ instagram.com/maxgalkinru

Співачка Алла Пугачова і російський гуморист Максим Галкін тривалий час не бачилися, тому що останній довго їздив по різних країнах світу з гастролями. Лише нещодавно пара возз’єдналася після довгої розлуки.

Галкін вирішив показати, як вони відсвяткували возз’єднання. Незадовго після повернення гумориста до сім’ї він зі своєю дружиною вирушили на концерт легендарного гурту "Би-2", який відбувався у Тель-Авіві (Ізраїль). Відео з концерту він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Фантастичний концерт "Би-2" вчора (8 грудня – ред.) у Тель-Авіві! На одному подиху глядачі та мегаталановиті музиканти. Хіти та нові пісні з нового альбому. Пісня "Алілуя" буде тепер у моєму плейлисті. Дякую, хлопці, за незабутній вечір", – написав Галкін.

Зіркове подружжя перебувало у VIP-ложі. Коли на екрані позаду гурту "Би-2" під час одного з виступів транслювалося live-відео, там показали і Пугачову з Галкіним, на що аудиторія бурхливо позитивно відреагувала. А пара при цьому помахала глядачам руками.

Також на концерті був присутній Андрій Макаревич, якого, як і Галкіна, визнали іноагентом в РФ через його антивоєнну позицію. Макаревич виконав соло на гітарі під час однієї з пісень "Би-2".

Раніше Галкін розповів про те, що його ім'я активно використовують аферисти для виманювання грошей у його колег, друзів та інших знайомих. Виявилося, що шахраї пишуть "жертвам" від імені Галкіна і Пугачової та просять перерахувати гроші.

Нагадаємо, у Росії намагаються довести, що громадянство Ізраїлю Галкін та його сім'я отримали незаконно. Російські пропагандистські ЗМІ "розносять" псевдорозслідування одного з проросійських журналістів, згідно з яким паспорти Землі обітованої у Пугачової та Галкіна потрібно відібрати, а самих артистів вислати з країни.

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