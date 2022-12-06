Пропагандисти висунули Галкіну звинувачення: Пугачова з сім'єю отримали паспорти Ізраїлю незаконно

У Росії продовжують під лупою розглядати життя коміка-іноагента та його дружини.

Алла Пугачова і Максим Галкін отримали громадянство Ізраїлю незаконно - росЗМІ / instagram.com/maxgalkinru

Російські артисти Максим Галкін і Алла Пугачова з їхніми дітьми перебралися до Ізраїлю на знак незгоди і засудження військової політики РФ. Таку можливість пара мала через єврейське коріння коміка.

ЗМІ повідомляють, що зіркове подружжя навіть отримало паспорти на правах репатріантів. Благополуччя Пугачової і Галкіна, яке не похитнулося з виїздом з Росії, дратує ура-патріотів, які шукають спосіб насолити артистам, які незгодні з війною.

Так Галкіна оголосили іноземним агентом, а тепер намагаються довести, що громадянство Ізраїлю він та його сім'я отримали незаконно. РосЗМІ "розносять" псевдорозслідування одного з проросійських журналістів, згідно з яким паспорти Землі обітованої у Пугачової та Галкіна потрібно відібрати, а самих артистів вислати з країни.

Головним аргументом на користь позбавлення Пугачової та Галкіна громадянства називають той факт, що зіркова пара вінчалася за християнськими законами. Це означає, що комік - хрещений, а не іудей.

Ця подія в житті пари може розцінюватися владою Ізраїлю, як віровідступництво, що автоматично позбавляє Галкіна та його дружини (у якої, до речі, немає іудейських коренів) будь-яких прав репатріантів.

Так пропагандистські ЗМІ звинувачують іноагента і його сім'ю в незаконному отриманні документа чужої країни. Самі знаменитості це розслідування поки не коментують.

Нагадаємо, Максим Галкін отримав український талісман, який завжди носить з собою. Після одного з виступів до нього підійшла глядачка з України і подарувала артистові хустинку з патріотичними написами українською мовою.

Також стало відомо, що визначилася доля казкового замку Пугачової і Галкіна у підмосковному селищі Грязь, яким дуже цікавляться російська влада після від'їзду зіркової пари з РФ.

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