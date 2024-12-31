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Галь Гадот потрапила до лікарні з великим тромбом на восьмому місяці вагітності

Анна Підгорна
31 грудня 2024, 02:00
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"Диво-жінка" довго терпіла головний біль, який ледь не приніс трагедію в її дім.
Галь Гадот
Галь Гадот розповіла про тромб у мозку, який виник під час її четвертої вагітності / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що розповіла Галь Гадот:

  • Акторка народила четверту доньку на восьмому місяці вагітності
  • Після пологів їй зробили екстрену операцію з видалення тромбу з головного мозку

Ізраїльська акторка Галь Гадот у березні 2024 року шокувала новиною про те, що вона вчетверте стала мамою - артистка всіляко приховувала свій стан. У неї народилася дівчинка на ім'я Орі - "Моє світло".

Ім'я малятка виявилося для мами дуже символічним. Лише нещодавно Гадот зізналася, що вагітність була вкрай складною, пологи відбулися на 8 місяці вагітності, а після них Галь відразу ж лягла на операцію. Подробицями акторка поділилася у своєму блозі в Instagram.

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Там вона розповіла, що на восьмому місяці вагітності страждала від таких страшних головних болів, що була буквально прикута до ліжка. Тоді артистка звернулася до лікаря, який виявив у її головному мозку "величезний тромб" - усувати його потрібно було негайно.

"В одну мить я і моя сім'я зіткнулися з тим, наскільки крихким може бути життя. Це було суворе нагадування про те, як швидко все може змінитися, і в розпал важкого року все, чого я хотіла, - це триматися і жити. ... Моя донька, Орі, народилася в той момент невпевненості та страху. Її ім'я, що означає "Моє світло", було обрано не випадково. Перед операцією я сказала Ярону (чоловік Галь Гадот - прим. редактора), що, коли з'явиться наша донька, вона стане тим світлом, яке чекатиме на мене в кінці цього тунелю", - згадує Гадот.

Галь Гадот із донькою
Галь Гадот розповіла про тромб у мозку, який виник під час її четвертої вагітності / instagram.com/gal_gadot

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Раніше Главред розповідав, що непублічна донька Ніколь Кідман і Тома Круза вийшла на зв'язок із шанувальниками - Ізабелла Джейн Кідман Круз поділилася своїм рідкісним фото.

Також дружина Вілла Сміта, американська акторка Джада Пінкетт-Сміт випадково проговорилася про свій роман з дівчиною, чим спровокувала нову хвилю обговорень її бурхливого особистого життя.

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Хто така Галь Гадот?

Галь Гадот - ізраїльська акторка і модель. Одна з найбільш високооплачуваних актрис у світі за версією Forbes (2020). У 2018 році увійшла до списку Time "100 найвпливовіших людей світу". Найбільш відома ролями Жизель Яшар у кінофраншизі "Форсаж" та Диво-жінки / Діани Прінс у серії супергеройських фільмів за мотивами коміксів DC.

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