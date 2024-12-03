Знайшла магію: дружина Вілла Сміта випадково проговорилася про роман із дівчиною

Джада Пінкетт-Сміт спровокувала нову хвилю обговорень її складного особистого життя.

https://glavred.net/starnews/nashla-magiyu-zhena-uilla-smita-sluchayno-progovorilas-pro-roman-s-devushkoy-10619336.html Посилання скопійоване

Дружина Вілла Сміта Джада Пінкетт-Сміт зустрічається з дівчиною / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Джада Пінкетт-Сміт після низки скандальних заяв завела новий роман

Зірка проговорилася про стосунки з дівчиною

Пара американських акторів Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт за останні 10 років здійснили серію суперечливих висловлювань про їхнє сімейне життя - були і розповіді про полігамію, і чутки про роман Джади з приятелем її з Віллом сина. У 2023 році Пінкетт-Сміт і зовсім заявила, що розійшлася з чоловіком ще 2016 року, і вони просто не поспішають оформляти розлучення офіційно.

Як би там не було, хитросплетінням особистого життя сім'ї Смітів, схоже, прийшов кінець. У своєму блозі в Instagram Джада повідомила, що не самотня, і її партнер - зовсім не Вілл Сміт.

відео дня

Артистка опублікувала фото, на якому сидить у ванній і дивиться у вікно. У підписі вона зазначила, що її пошуки чарівного в повсякденному увінчалися успіхом поруч із новим коханням. Таким чином вона проговорилася, що перебуває у стосунках із дівчиною.

"Останнім часом я одержима ідеєю "знайти магію в буденному". Відкрити для себе прості радощі, які занурюють мене в теперішній час, що посилює зв'язок із собою та іншими. Наприклад, спостерігати за польотом яструбів за вікном ванної кімнати моєї дівчини, сидячи в її ванні після того, як вона нанесла на моє обличчя грязьову маску, яка зробила мою шкіру такою щасливою!" - пише зірка.

Про те, хто став обраницею Джади Пінкетт-Сміт, та як Вілл Сміт відреагував на новий роман дружини, поки що не відомо.

Джада Пінкетт-Сміт розповіла про новий роман / instagram.com/jadapinkettsmith

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому перестали спілкуватися дві колишні дружини Бена Аффлека - акторка Дженніфер Гарнер і співачка Дженніфер Лопес, які зблизилися на тлі стосунків з актором.

Також відома австралійська топ-модель Ель Макферсон зізналася у важкій залежності - у своїх мемуарах вона розповіла, як "заливала" тривожність, страхи і комплекси алкоголем до відключки.

Читайте також:

Хто такий Вілл Сміт? Вілл Сміт - американський актор, режисер і музикант. Лауреат премій "Оскар", BAFTA, Гільдії кіноакторів США, "Золотого глобуса" і двох "Греммі". Один із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред