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Брітні Спірс бореться із "сильним сумом": що засмутило зірку

Олена Кюпелі
22 грудня 2024, 21:48
34
Бідна Брітні поскаржилася на те, що її хейтять у мережі за її енергійні танці.
Брітні Спірс
Брітні Спірс скаржиться на свою долю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Що засмутило Брітні Спірс
  • Що вона сказала

Американська співачка Брітні Спірс сказала, що вона бореться з "важким сумом" через грубі коментарі про її фірмові танцювальні відео в Instagram.

"Я зняла відео, на якому я танцюю. Але так багато людей сказали так багато підлих речей... якби вони тільки знали, наскільки важка моя печаль", - написала принцеса поп-музики в довгому підписі в Instagram, разом із каруселлю з кількох фотографій, включно з мемами, знімком, на якому вона сидить на пляжі без одягу, і зображенням її грудей у чорному мереживному бюстгальтері.

відео дня

"Це чортове диво від Бога, що я грала і танцювала, і крапка. Це безумство!!!" - продовжила вона.

42-річна Спірс зізналася, що ледь не пропустила свою нещодавню відпустку на пляжі, тому що їй було "сумно", але вона розслабилася, побачивши океан, "маленький готель, схожий на квартиру, і стіл для сніданку всередині басейну".

Послухавши "похмуру музику" і Емі Вайнхаус, Брітні сказала, що "заглянула у свій телефон" і була розчарована, побачивши стільки ненависті.

"Я подумала: "Чорт, я так багато чого не показувала, але мені сумно, що люди говорять про мене гидоти", - написала вона.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Брітні Спірс у процесі розлучення з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.

Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.

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Хто така Брітні Спірс?

Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

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